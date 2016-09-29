Denge TV ve Van TV binalarına polis baskını!

Yayını durdurulan Van TV’nin binasına maliye memurları eşliğinde baskın yapan sivil polisler, televizyonun internet üzerinden yaptığı yayını kesti. Kapatılan televizyon kanalları arasında yer alan ve merkezi Batman’da bulunan Denge TV’ye de polis baskın düzenledi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, TÜRKSAT üzerindeki yayını durdurulan Van TV’nin binasına maliye memurları eşliğinde giren sivil polisler, televizyonun internet üzerinden yaptığı yayını kesti.

Polis ve memurlar ardından kanalda bulunan teknik malzemeleri kayıt altına almaya başladı. Bina içinde polisin ve memurların işlemleri sürerken kanalın kapısının mühürleneceği belirtildi.