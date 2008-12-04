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Dünya

Denge buna denir!

Bangladeşli bir hamalın başının üzerinde 20 tane tuğlayı devirmeden taşırken çekilen görüntüleri, internette izlenme rekorları kırıyor.

04 Aralık 2008 02:00

Bangladeşli bir hamalın başının üzerinde 20 tane tuğlayı devirmeden taşırken çekilen görüntüleri, internette izlenme rekorları kırıyor.

Hamalın böylesi - VİDEO

Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde, nehir kenarında tuğla yüklü bir sandalın üzerinde görülen hamal, önce tuğlaları başının üzerine eliyle koyuyor.

Hamal, kafasının üzerindeki tuğlalar, kolunun boyunu geçince bu kez tuğlaları ikişer ikişer havaya atarak kafasının üzerine yerleştiriyor.

Hamal, tuğlaları yerleştirmeyi bitirince, sandaldan kıyıya uzatılmış bir kalasın üzerinden yürüyerek karaya çıkıyor ve gözden kayboluyor.

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