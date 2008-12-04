Denge buna denir!

Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde, nehir kenarında tuğla yüklü bir sandalın üzerinde görülen hamal, önce tuğlaları başının üzerine eliyle koyuyor.Hamal, kafasının üzerindeki tuğlalar, kolunun boyunu geçince bu kez tuğlaları ikişer ikişer havaya atarak kafasının üzerine yerleştiriyor.Hamal, tuğlaları yerleştirmeyi bitirince, sandaldan kıyıya uzatılmış bir kalasın üzerinden yürüyerek karaya çıkıyor ve gözden kayboluyor.