-DENG HUMMASI ASYA-PASİFİK ÜLKELERİNDE 2 KAT ARTTI KUALA LUMPUR (A.A) - 13.10.2010 - Bir tür dişi sivrisinekle bulaşan Deng Humması hastalığının, Asya-Pasifik ülkelerinde arttığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Asya-Pasifik bölgesi sorumlusu Şin Yang-so, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki toplantıda, bölgede 10 yılda vaka saysının iki kat arttığını, sene başından bu yana 800'den fazla kişinin Deng Humması nedeniyle öldüğünü belirtti. Hükümetlerle denetleme ve önlem alma sistemlerini güçlendirmek için işbirliği yapıldığını belirten Şin, ancak sorumluluğun sadece hükümetlere değil kişilere de ait olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi. DSÖ verilerine göre, bölgede geçen yıl 204 bin 759 vaka tespit edildi, sene başından bu yana 831 kişi öldü. Önceki yıl vaka sayısı 242 bin 424, ölü sayısı 785'di. Hastalıktan en fazla etkilenen ülkelerin Endonezya, Tayland ve Sri Lanka olduğu vurgulandı.