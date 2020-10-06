Denetleme grubu Dağlık Karabağ'da Kanada üretimi sistem kullanıldığını tespit etti; Ottava, Türkiye'ye drone teknolojileri ihracatını askıya aldı

T24 Dış Haberler
Kanada, Türkiye'ye 'drone' teknolojileri ihracatını geçici olarak durdurma kararı aldığını duyurdu.
Karar, Kanadalı silah kontrol grubu Project Ploughshares'in Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kullandığı insansız hava araçlarında Kanadalı L3Harris Technologies'e ait L3Harris Wescam tarafından yapılmış görüntüleme ve hedefleme sistemlerinin kullanıldığını iddia etmesinin ardından alındı. Project Ploughshares, bu bulgulara Azerbaycan'ın hava operasyonlarından yayınladıkları videoları inceleyerek ulaştıklarını ifade etti.
Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, "Kanada'nın sağlam ithalat kontrol rejimine uygun olarak ve mevcut çatışmalar gereğiyle Türkiye'ye ilgili ihracatların yapılmasını askıya aldım. Bu süre içinde durumu değerlendireceğiz" dedi.
The Globe ve Mail'e göre L3Harris Wescam'e Baykar'a 7 sistem göndermesi için izin verilmişti.
Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Champagne'den "Doğu Akdeniz, Kafkasya ve özellikle Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri" müttefikleriyle görüşmek üzere Avrupa'ya gitmesini istediğini bildirdi.
Ankara'dan tepki
Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya almasının "çifte standartlı" bir yaklaşımın göstergesi olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kanada’nın Azerbaycan’ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir." denildi.
Açıklamada, "Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz." ifadelerine yer verildi.