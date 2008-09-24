Denetleme başladı



UEFA'nın, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs 2009 tarihinde oynanacak UEFA Kupası finali öncesi, ekiplerin çalışmalarını denetlediği ilk teftiş başladı.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın 1907 tribünü salonunda gerçekleştirilen toplantıya, UEFA yetkililerinin yanı sıra maç organizasyonunun pazarlamasından sorumlu TEAM şirketi yetkilileri, futbol federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü yetkilileri yer aldı.



Üç gün sürecek teftişte yetkililer, Futbol Federasyonu'nun final organizasyonu için görevlendirdiği ekibin çalışmalarını değerlendirerek, stattaki toplantı ve incelemelerin yanında şehir içindeki taraftar toplanma alanları ve sponsorlar için ayrılan alanları da denetleyecek.



Basın mensuplarına bir süre görüntü alma izni verilen toplantıda bir açıklama yapan Futbol Federasyonu yetkilisi ve 2009 UEFA Kupası Finali Proje Sorumlusu Orhan Gorbon, 2005 Şampiyonlar Ligi Finali'nde olduğu gibi federasyon olarak yine başarılı bir çalışmaya imza atmak istediklerini ifade etti.



Projenin başarılı bir şekilde başladığını ve devam ettiğini kaydeden Gorbon, şunları kaydetti:



"Geçen finale göre büyük bir fark var. Bu final Türkiye'nin gurur duyduğu statlardan birisinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak. Bu hem bizim için hem de UEFA için büyük bir avantaj. Çünkü bu stat hali hazırda çok güzel işleyen bir servise sahip. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi organizasyonu tarafından UEFA tarafından kullanılan bir stat. Bu bakımdan çok büyük bir avantajımız var. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi maçlarından dolayı UEFA ile mesaiye alışık olması da avantajımız. Dolayısıyla bu sefer projelerimiz gayet başarılı başladı ve devam ediyor."



UEFA'dan gelen 17 kişilik heyetin 26 Eylül Cuma gününe kadar stattaki toplantıların yanı sıra şehir turu, şehir içindeki seyirci alanları ve sponsorlar için ayrılan alanları inceleyeceğini bildiren Gorbon, şöyle devam etti:



"Bu, federasyonun bu iş için kurduğu ekibin çalışmalarının denetlendiği ilk teftiştir. Yaklaşık 2 aydır çalışıyoruz ve bu çalışmaları UEFA'ya sunacağız. Onlar da bize eksiklerimizi söylüyorlar. 20 Mayıs 2009'da burada inşallah harika bir final olacak. UEFA Kupası'nda güzel takımlar var. 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan Milan da bu sene UEFA Kupası'nda. Dolayısıyla inşallah Türk takımlarımız da gayet iddialı. Bütün hazırlıklarımız o tarihe kadar tamamlanmış olacak."



UEFA Kupası Finali Proje Lideri Didier Andrist önderliğindeki heyet 26 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'dan ayrılacak.

