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DENETİME GELEN POLİS VE VERGİ MEMURLARINA SALDIRI ANTALYA (A.A)

03 Aralık 2010 15:16

-DENETİME GELEN POLİS VE VERGİ MEMURLARINA SALDIRI ANTALYA (A.A) - 03.12.2010 - Antalya'da, denetime gelen polis memurları ile vergi denetim uzmanlarına taş ve sopalarla saldıran hurdacılar, 2 polis ve 1 vergi denetim uzmanını yaraladı. 8 kişi gözaltına alındı. Yüksekalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi denetim uzmanları, polis ekipleri eşliğinde denetim için bir hurdacıya geldi.  Karşılarında vergi memurları ile polis memurlarını gören hurdacılar, ellerine aldıkları taş ve sopalarla saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan polis ekipleri havaya ateş ederek saldırganları dağıtmak istedi. Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen takviye polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.  Saldırıda taşlar nedeniyle hafif yaralanan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'nde görevli M.U. ve İ.D ile ismi henüz öğrenilemeyen bir vergi denetim uzmanı olay yerine gelen ambulanslar tarafından ayakta tedavi edildi. 

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