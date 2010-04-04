Denetim tartışmasında başkan silahını çıkardı

T24 - Turizm gözde merkezlerinden Marmaris'te eğlence yerlerinin denetimi sırasında gerginlik yaşandı. Belediye Başkanı Ali Acar ile korumaları bar sahibi ve çalışanlarıyla tartıştı. Tartışma sırasında Belediye Başkanı Ali Acar belinden silahını çıkardı.



Kavgadaki taraflar, belediye görevlileri ile bar çalışanları.



Marmaris'in CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, Barlar Sokağı'ndaki işletmeleri denetime çıktı.



Denetim sırasında başkan ve beraberindekiler, geçen yıl sekiz defa mühürlediği ve mahkemelik olduğu, 'Areena Club'un önüne geldi.



Mühürlü olan diskonun çatısından çalışan işçileri gören başkan işçilerin ne yaptığını sordu. Bunun üzerine gerginlik tırmandı.



Tartışmanın alevlenmesi üzerine Başkan Acar'ın korumaları ile disko çalışanları birbirine girdi.



Kavga sırasında Belediye Başkanı Ali Acar belinden silahını çıkardı.



Kavgayı devriye gezen polis ekipleri ayırdı.



Kavganın ardından Belediye Başkanı Ali Acar 32 kişiden şikayetçi oldu. Bar çalışanları ise başkan acar ve korumaları hakkında 'kendilerini silahla tehdit edip, mekan basıp, ölümle tehdit ettikleri' iddiasıyla davacı oldu.



Savcılıkta olayla ilgili görüntüleri inceleme aldı.



Barlar Sokağı'nda gerginliğin sürmesi üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.







