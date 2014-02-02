'Deneme çekimlerinde başarılı olamayan Gülşen, ağlayarak affını istedi'

Yeni başlayacak bir yarışmada jüri üyesi olan Gülşen, deneme çekimlerinde ağlayarak affını istedi.

Daha önce 'O Ses Türkiye' için adı geçen ama koltuğunu Ebru Gündeş'e kaptıran Gülşen, bu kez Fatih Aksoy'un yeni projesi için kamera karşısına geçti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yapılan pilot çekimlerde Mazhar Alanson ve Mustafa Ceceli ile jüri koltuğuna oturan popçu, defalarca tekrarlanan çekimlerde istenen performansı sergileyemedi.

Beni kadrodan çıkarın

Deneme çekimlerinde yarışmacılarla sıcak bir ilişki kuramayan Gülşen, ağlayarak yapımcı Fatih Aksoy'a gidip kadrodan çıkarılmasını rica etti. İsteği kabul edilen Gülşen'in yerine Ziynet Sali ile anlaşma yapıldı. Bu gelişmenin ardından Mazhar Alanson ve Mustafa Ceceli de ekipten ayrıldı.