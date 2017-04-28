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Sağlık

Denek olmaları için 8 kuzuyu anne karnından alıp yapay rahme koydular

Prematüre bebeklerin hayatını sürdürmeleri için yapay rahim geliştirildi

28 Nisan 2017 00:43

Araştırmacılar, prematüre bebeklerin hayatını sürdürmeleri için yapay bir rahim geliştirdi ve hayvanlar üzerinde denedi.

Ajanimo'da yer alan habere göre, Children’s Hospital of Philadelphia tarafından erken doğan bebekler için geliştirilen yapay rahim, anne rahmindeki 5 aylık bebeğin ömrüne eş olan 3 ay erken anne karnından alınan 8 kuzu üzerinde denendi. 28 gün boyunca yapay rahmin içinde yaşatılan kuzunun organ gelişimi ve sağlığının anne karnındaki gibi devam ettiği tespit edildi. Steril ve ısısı kontrol altında tutulan ‘bio torba’ şeklinde tasarlanan rahim 22 haftaya kadar erken doğan bebeklerin yaşaması için umut olacak.

Kuzular, büyümeyi teşvik etmek için kimyasallar içeren özel bir amniotik sıvı takviyesi alıyorlar. Bu sıcaklık kontrollü torbalar içindeki kuzular,  anne karnındaki gibi büyümeye devam ediyorlar.

Bununla birlikte, araştırma ekibi harici rahmin annenin yerini alamadığına dikkat çekiyor. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde cerrah olan Alan Flake şunları söyledi:

“Bir embriyo alıp erken gelişme süreci boyunca, kritik bir unsur olmaksızın makinemize koyabildiğinizi düşünmek için eksiksiz bilim kurgu ortamına ihtiyacımız var.”

Flake, Biobag’ların rahim ve dünya arasında önemli köprü görevi gördüğünü, özellikle de 23 ila 28 hafta arasındaki prematüre bebeklerin hayatını kurtarmak için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

 

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