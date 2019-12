'Demsa ile yeni mağaza açmak için yer arıyoruz'

Ferre markasının başına geçen Michela Piva, "Demsa ile İstinyepark dışında yeni mağaza açmak için yer bakıyoruz" dedi



İki yıl önce beyin kanaması nedeniyle 62 yaşında hayatını yitiren dünyanın en yetenekli beş tasarımcısından biri olarak nitelendirilen Gianfranco Ferre'nin bıraktığı Ferre markasını bugün bir kadın yönetiyor.Sabah'gazetesindeki habere göre,, siyah geçişleri olan mor elbisesi, siyah topuklu ayakkabıları, sarı saçları ve mavi gözleriyle bizi karşılayan Michela Piva, Gianfranco Ferre'nin yanında 3.5 yıl çalışmış ama o 20'yi aşkın yıldır moda dünyasının içinde. New York, Hong Kong ve Chicago'da uzun süre yaşayan Piva, "Şirketin tek yöneticisi benim. İki ana dizaynır bana rapor ediyor. Aynı zamanda ekonomi kökenliyim. İşin hem finansal hem de tasarım kısmını biliyorum" diyor.



'Bizi en iyi Demsa anladı'



Şirkette her alandan sorumlu yöneticiler var ama bir yönetim kurulu yok. Piva, şirkette her şeyden sorumlu olan tek tepe yönetici. "Eğer bir moda markasını yönetiyorsanız müşterinin ne istediğini, dünyadaki farklı kültürleri, o ülkelerdeki iklimi, o ülke insanlarının nasıl giyinmekten hoşlandığını bilmek zorundasınız ve bu sadece bütçe yöneterek olacak bir iş değil. Sadece dizayn koleksiyonlar üreterek ürün satamazsınız. Bir CEO'nun koleksiyonunu satabiliyor olması gerekiyor. Başka türlü başaramazsınız" diyor Piva. Türkiye'ye Demsa ile ortak İstinyepark'ta açtıkları mağazayla giren Ferre'nin 3 farklı koleksiyonu ayrıca Harvey Nichols mağazasında da satılıyor. Piva Demsa için, "Türkiye'de birkaç firmayla daha partner'lık için görüştük ama bizi en iyi anlayan Demsa oldu" diyor. İstinyepark'taki mağazanın satışlarından da memnun olduğunu ekliyor Piva. İstanbul'da yeni bir mağaza açmak için ortağı Demsa ile yer baktıklarını dile getiren Piva, "Türkiye'deki yeni atılımlar için Demsa ile hareket etmeye devam edeceğiz" diyor.



Aksesuvarda büyüyecek



Krizden tüm dünya gibi etkilendiklerini özellikle tüketicinin parasını daha ihtiyatlı ve kaliteyi ön plana alarak harcama eğilimi karşısında yeni alternatifler yaratmaya gittiklerini dile getiren Piva, üç sezon önce aksesuvar alanına girdiklerini belirtiyor. Bu markayı oluşturabilmek için bir sembol ve logoya ihtiyaç duyduklarını ve Ferre'nin kullandığı kravat iğnesinden yola çıkarak bir logo belirlediklerini ifade eden Piva, "Chanel'in logosunu gördüğünüzde orada Chanel yazmasına gerek kalmaz o ürünün Chanel olduüğunu anlarsınız. Biz de böyle bir logo belirledik. Damiani markasıyla bu logoyu ve sembolü dünya çapında lisanslandırdık" diye konuştu. Krizden sonra ABD ile yeniden çalışmaya başladıklarını dile getiren Piva, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'daki operasyonlarını ise sürdürdüklerini söyledi.



Benim dünyamda kesinlikle kadın ve erkek eşit olurdu



Eğer dünyayı yönetseniz sizin dünyanız nasıl olurdu sorumuza Piva şu cevabı verdi: "Benim yönettiğim dünyada kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olurlardı. Dünyanın pek çok yerinde erkeklerin yakaladığı şanslara kadınlar sahip olamıyor. Çocukları daha çok koruma altına alırdım. Moda adına çanta - ayakkabı üretimlerinde çok komik rakamlara kadın ve çocuklar çalıştırılıyor. Bunun önüne geçerdim."



İstanbul yeni moda merkezi



Fashionable İstanbul etkinliğinde sonbahar - kış koleksiyonunu sergilediklerini belirten Piva, Türk dizaynırlarla henüz çalışmadıklarını ama gelecekte çalışabileceklerini söylüyor. Türk kültürü ise koleksiyonlarında daha önce kullandıkları ve gelecekte de kullanmayı düşündükleri esin kaynaklarının başında geliyor. "Ferre'nin arşivlerinde Türk kültüründen detaylar vardı ve onlardan yararlandık" diyor Piva. İstanbul ise Piva'ya göre yeni moda şehri. Özellikle 2010 moda haftasının İstanbul'da başlamış olması çok ciddi bir adım. "İstanbul olağanüstü bir şehir ve moda haftasının da İstanbul'da başlamış olması son derece önemli. En önemlisi de Milano'da yapılan defilelerin hemen akabinde buraya taşınması" diyen Piva, Milano'da modacılarve alım grupları ile buluşmaların tamamlanamadığını, bu noktada İstanbul'un bu alım görüşmelerinin gerçekleşeceği moda şehri olabileceğine vurgu yapıyor.



Kendimi koleksiyonu geliştirmeye adadım



Bir erkeğin yarattığı markayı şimdi bir kadın olarak yönetmenin arasında bir fark olmadığını belirten Piva, "Erkek ya da kadın sonuçta aynı yolla bir firmayı yönetiyorlar. Ben kendimi koleksiyonumuzu geliştirmeye adadım. Sadece finansal ya da sadece tasarıma odaklanarak marka yönetilmez zaten" diyor. 3 farklı koleksiyonun 3 farkı Ferre markası şeklinde devam edeceğini belirten Piva, dizayn, klasik ve gençlere yönelik markalarıyla yolda devam edeceklerini belirtiyor.