'Demsa ile yeni mağaza açmak için yer arıyoruz'

Ferre markasının başına geçen Michela Piva, "Demsa ile İstinyepark dışında yeni mağaza açmak için yer bakıyoruz" dedi
26 Ekim 2009 02:00
Ferre markasının başına geçen Michela Piva, "Demsa ile İstinyepark dışında yeni mağaza açmak için yer bakıyoruz" dedi
İki yıl önce beyin kanaması nedeniyle 62 yaşında hayatını yitiren
dünyanın en yetenekli beş tasarımcısından biri olarak nitelendirilen
Gianfranco Ferre'nin bıraktığı Ferre markasını bugün bir kadın
yönetiyor.Sabah'gazetesindeki habere göre,, siyah geçişleri olan mor elbisesi, siyah topuklu
ayakkabıları, sarı saçları ve mavi gözleriyle bizi karşılayan Michela
Piva, Gianfranco Ferre'nin yanında 3.5 yıl çalışmış ama o 20'yi aşkın
yıldır moda dünyasının içinde. New York, Hong Kong ve Chicago'da uzun
süre yaşayan Piva, "Şirketin tek yöneticisi benim. İki ana dizaynır
bana rapor ediyor. Aynı zamanda ekonomi kökenliyim. İşin hem finansal
hem de tasarım kısmını biliyorum" diyor.
'Bizi en iyi Demsa anladı'
Şirkette her alandan sorumlu yöneticiler var ama bir yönetim kurulu
yok. Piva, şirkette her şeyden sorumlu olan tek tepe yönetici. "Eğer
bir moda markasını yönetiyorsanız müşterinin ne istediğini, dünyadaki
farklı kültürleri, o ülkelerdeki iklimi, o ülke insanlarının nasıl
giyinmekten hoşlandığını bilmek zorundasınız ve bu sadece bütçe
yöneterek olacak bir iş değil. Sadece dizayn koleksiyonlar üreterek
ürün satamazsınız. Bir CEO'nun koleksiyonunu satabiliyor olması
gerekiyor. Başka türlü başaramazsınız" diyor Piva. Türkiye'ye Demsa ile
ortak İstinyepark'ta açtıkları mağazayla giren Ferre'nin 3 farklı
koleksiyonu ayrıca Harvey Nichols mağazasında da satılıyor. Piva Demsa
için, "Türkiye'de birkaç firmayla daha partner'lık için görüştük ama
bizi en iyi anlayan Demsa oldu" diyor. İstinyepark'taki mağazanın
satışlarından da memnun olduğunu ekliyor Piva. İstanbul'da yeni bir
mağaza açmak için ortağı Demsa ile yer baktıklarını dile getiren Piva,
"Türkiye'deki yeni atılımlar için Demsa ile hareket etmeye devam
edeceğiz" diyor.
Aksesuvarda büyüyecek
Krizden tüm dünya gibi etkilendiklerini özellikle tüketicinin parasını
daha ihtiyatlı ve kaliteyi ön plana alarak harcama eğilimi karşısında
yeni alternatifler yaratmaya gittiklerini dile getiren Piva, üç sezon
önce aksesuvar alanına girdiklerini belirtiyor. Bu markayı
oluşturabilmek için bir sembol ve logoya ihtiyaç duyduklarını ve
Ferre'nin kullandığı kravat iğnesinden yola çıkarak bir logo
belirlediklerini ifade eden Piva, "Chanel'in logosunu gördüğünüzde
orada Chanel yazmasına gerek kalmaz o ürünün Chanel olduüğunu
anlarsınız. Biz de böyle bir logo belirledik. Damiani markasıyla bu
logoyu ve sembolü dünya çapında lisanslandırdık" diye konuştu. Krizden
sonra ABD ile yeniden çalışmaya başladıklarını dile getiren Piva, Asya,
Avrupa ve Ortadoğu'daki operasyonlarını ise sürdürdüklerini söyledi.
Benim dünyamda kesinlikle kadın ve erkek eşit olurdu
Eğer dünyayı yönetseniz sizin dünyanız nasıl olurdu sorumuza
Piva şu cevabı verdi: "Benim yönettiğim dünyada kadınlar ve erkekler
eşit haklara sahip olurlardı. Dünyanın pek çok yerinde erkeklerin
yakaladığı şanslara kadınlar sahip olamıyor. Çocukları daha çok koruma
altına alırdım. Moda adına çanta - ayakkabı üretimlerinde çok komik
rakamlara kadın ve çocuklar çalıştırılıyor. Bunun önüne geçerdim."
İstanbul yeni moda merkezi
Fashionableİstanbul etkinliğinde sonbahar - kış koleksiyonunu
sergilediklerini belirten Piva, Türk dizaynırlarla henüz
çalışmadıklarını ama gelecekte çalışabileceklerini söylüyor. Türk
kültürü ise koleksiyonlarında daha önce kullandıkları ve gelecekte de
kullanmayı düşündükleri esin kaynaklarının başında geliyor. "Ferre'nin
arşivlerinde Türk kültüründen detaylar vardı ve onlardan yararlandık"
diyor Piva. İstanbul ise Piva'ya göre yeni moda şehri. Özellikle 2010
moda haftasının İstanbul'da başlamış olması çok ciddi bir adım.
"İstanbul olağanüstü bir şehir ve moda haftasının da İstanbul'da
başlamış olması son derece önemli. En önemlisi de Milano'da yapılan
defilelerin hemen akabinde buraya taşınması" diyen Piva, Milano'da
modacılarve alım grupları ile buluşmaların tamamlanamadığını, bu
noktada İstanbul'un bu alım görüşmelerinin gerçekleşeceği moda şehri
olabileceğine vurgu yapıyor.
Kendimi koleksiyonu geliştirmeye adadım
Birerkeğin yarattığı markayı şimdi bir kadın olarak yönetmenin
arasında bir fark olmadığını belirten Piva, "Erkek ya da kadın sonuçta
aynı yolla bir firmayı yönetiyorlar. Ben kendimi koleksiyonumuzu
geliştirmeye adadım. Sadece finansal ya da sadece tasarıma odaklanarak
marka yönetilmez zaten" diyor. 3 farklı koleksiyonun 3 farkı Ferre
markası şeklinde devam edeceğini belirten Piva, dizayn, klasik ve
gençlere yönelik markalarıyla yolda devam edeceklerini belirtiyor.