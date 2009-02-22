Demre’de papatya güzelliği

Yurdun birçok bölgesinde kara kış etkisini gösterirken, Antalya'nın Demre İlçesi'nde baharın müjdecisi papatyalar kırları süslemeye başladı. Şubat soğuğuna karşın çiçek açan badem ağaçları ve papatyalar, doğayı sarı ve beyaza bürüdü.



Demre'de denizden 500 metre yükseklikteki Antik Hoyran Mahallesi, baharın tüm güzellikleriyle bezendi. Toroslardaki karlara inat, baharın tüm renkleri çiçeğe dönüştü. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 20 dereceyi bulduğu Demre'de vatandaşlar, erken gelen baharın keyfini çıkarıyor.



Güneşli havayı fırsat bilerek kırlara çıkan Canan Hacımusaoğlu, “Burada 4 mevsimi bir arada yaşamak güzel. Erken gelen bahar da bizi sevindirdi. Doğa, karşı dağlardaki karlara inat papatyalar ve gelinciklerle bezendi'' dedi.



(DHA)

