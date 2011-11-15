-Dempsey, Irak'ın geleceğinden ''endişeli'' WASHINGTON (A.A) - 15.11.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, Irak'ın geleceğinden endişe duyduğunu söyledi. Dempsey, Savunma Komisyonu'nu oluşturan senatörlere yaptığı konuşmada, Amerikan askerlerinin yıl sonunda Irak'tan çekilmesinden sonra bu ülkenin geleceğinden ''endişe duyduğunu'' ifade etti. Orgeneral Dempsey, ''dökülen kan'' ve Saddam Hüseyin'in 2003'te devrilmesinden bu yana ABD'nin harcamaları nedeniyle iki ülkenin ilişkilerinin ''içinden çıkılması güç biçimde birbirine bağlı'' olduğunu belirtti.