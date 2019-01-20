Demokratlar Trump'ın teklifini reddetti, hükümet yine kapalı kaldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır duvarına fon bularak hükümet kapanmasına son vermek amacıyla yaptığı son teklif de Demokratlar tarafından reddedildi. Teklife göre Demokratların sınır duvarı için 5.7 milyar dolar fon sağlanmasını kabul etmesi durumunda Trump hükümeti de 700 bin sığınmacıyı sınır dışı etmek yerine onlara geçici koruma sağlayacaktı. Teklife göre ABD'ye çocuk yaşta gelmiş insanlar gibi spesifik grupların sınır dışı edilmesi 3 sene ertelenecekti. Washington post teklif kabul edilseydi geçici koruma alacakların sayısının 700 bin civarı olduğunu belirtti.

CNN US'in haberine göre teklif kabul edilseydi sığınmacılara geçici süreyle ülkede kalma hakkının yanısıra milyonlarca dolar insani yardım yapılacaktı ve bir uyuşturucu algılama sistemi de kurulacaktı. Demokratlar teklifi reddetti ve hükümet tekrar açılana kadar Trump ile sığınmacılar hakkında görüşmeyeceklerini belirtti.

New York Times'tan Julie Hirschfeld Davis bu teklif ile Trump'ın ilk defa kendi seçmeni dışında bir gruba hitap etmeye çalıştığını ifade etti ve Trump'ın gerçekten bu hükümet kapanması için somut adımlar atmaya başladığını belirtti. Ancak Davis bu girişimin sonuçsuz kaldığını çünkü teklifin iki tarafı da memnun etmediğini belirtti. CNN Trump'ın "somut adımlar" atmaya başlamasını son yapılan anketlerde "Modern tarihin en uzun hükümet kapanmasından" büyük bir fark ile kendisinin sorumlu gösterilmesi olduğunu belirtti.