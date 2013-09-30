Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketiyle ilgili konuşan BDP Şırnak milletveili Hasip Kaplan, "ana dilinizi özel okulda öğrenin demek, halkı tatmin etmez. Başbakan'ın kendisi ana dilini parasıyla özel okulda mı öğrenmiş?" diye konuşurken, BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak ise, "Bu paketin sorun çözme kapasitesi yoktur" yorumunda bulundu.

Kamuoyunda merakla beklenen demokratikleşme paketinin açıklanmasının ardından BDP kanadından ilk tepki Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'dan geldi. Paketi, "demokratikleşme değil, seçim paketi" olarak nitelendiren Kaplan, çözüm süreci açısından ise "paket tatmin edici değildir" diye konuştu. Kaplan, Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp’e yaptığı açıklamada, çözüm süreci açısından iki konuda paketi eleştirdi: Toplantı-gösteri özgürlüğü ve ana dilde eğitim.

Toplantı ve gösteri özgürlüğü

Paketin, "toplantı ve gösteri özgürlüğü açısından ne TCK, ne de Terörle Mücadele Kanunu'ndaki kısıtlamaları kaldırmadığına" dikkat çeken Hasip Kaplan, "toplantı ve gösteri, kendini ifade etme biçimidir. Çözüm süreci açısından yaklaşırsak, binlerce insan fikirlerini ifade ettikleri için halen içerdeler. Başbakan Erdoğan 'fikirler konuşsun" diyor ama, bu hayata geçmiyor" dedi.

Anadilde eğitim

Anadilde eğitim konusunda pakette yer alan unsurun da çözüm süreci açısından "beklentileri karşılamadığını" vurgulayan Hasip Kaplan, "ana dilinizi özel okulda öğrenin demek, halkı tatmin etmez. Başbakan'ın kendisi ana dilini parasıyla özel okulda mı öğrenmiş?" diye konuştu.

Kaplan, pakette yer alan, Mor Gabriel'e arazilerinin iadesi, başörtü, okullarda andımızın kaldırılması gibi unsurların ise "olumlu olduğunu", bu konuda zaten BDP'nin daha önce TBMM'de pekçok kez yasa teklifinde bulunduğunu söyledi.

Kaplan, "Bu açılardan bakıldığında, paket için devrim gibi demokratikleşme paketi demek mümkün değildir. Bu olsa olsa, bir seçim paketidir" dedi.

Kışanak: Sorun çözmez

Demokrasi paketiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Gültan Kışanak ise, "Bu paketin sorun çözme kapasitesi yoktur" yorumunda bulundu.

BDP olağanüstü toplandı

BDP yöneticileri, Başbakan Erdoğan'ın demokratikleşme paketini, Ankara'da bulunan milletvekilleriyle birlikte Genel Merkez’de dinlediler. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, saat 11.00'de genel merkezde grup başkanvekilleri ve milletvekilleri bir araya geldi. Saat 12.00'de de yeni yasama yılını ve paketi değerlendirmek üzere toplantıya geçildi. Parti yetkilileri, 'demokratikleşme paketi' için bir araya gelinmediğini; yarın başlayacak yeni yasama dönemini değerlendirme ve görev dağılımı yapma amacıyla vekillere çağrı yapıldığını belirttiler. Toplantının saat 12.00'de başladığını ve burada demokratikleşme paketinin de değerlendirilerek, daha sonra kamuoyuna bir açıklama yapılacağını açıkladılar.