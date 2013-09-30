T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Başbakan'ın kendisi ana dilini parasıyla özel okulda mı öğrenmiş?'

Gülten Kışanak demokratikleşme paketi hakkında, 'Bu paketin sorun çözme kapasitesi yoktur' derken Hasip Kaplan ise, 'Bu olsa olsa, bir seçim paketidir' ifadelerini kullandı

30 Eylül 2013 17:53

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketiyle ilgili konuşan BDP Şırnak milletveili Hasip Kaplan,  "ana dilinizi özel okulda öğrenin demek, halkı tatmin etmez. Başbakan'ın kendisi ana dilini parasıyla özel okulda mı öğrenmiş?" diye konuşurken, BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak ise, "Bu paketin sorun çözme kapasitesi yoktur" yorumunda bulundu.

Kamuoyunda merakla beklenen demokratikleşme paketinin açıklanmasının ardından BDP kanadından ilk tepki Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'dan geldi. Paketi, "demokratikleşme değil, seçim paketi" olarak nitelendiren Kaplan, çözüm süreci açısından ise "paket tatmin edici değildir" diye konuştu. Kaplan, Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp’e yaptığı açıklamada, çözüm süreci açısından iki konuda paketi eleştirdi: Toplantı-gösteri özgürlüğü ve ana dilde eğitim.

 

Toplantı ve gösteri özgürlüğü

 

Paketin, "toplantı ve gösteri özgürlüğü açısından ne TCK, ne de Terörle Mücadele Kanunu'ndaki kısıtlamaları kaldırmadığına" dikkat çeken Hasip Kaplan, "toplantı ve gösteri, kendini ifade etme biçimidir. Çözüm süreci açısından yaklaşırsak, binlerce insan fikirlerini ifade ettikleri için halen içerdeler. Başbakan Erdoğan 'fikirler konuşsun" diyor ama, bu hayata geçmiyor" dedi.

 

Anadilde eğitim

 

Anadilde eğitim konusunda pakette yer alan unsurun da çözüm süreci açısından "beklentileri karşılamadığını" vurgulayan Hasip Kaplan, "ana dilinizi özel okulda öğrenin demek, halkı tatmin etmez. Başbakan'ın kendisi ana dilini parasıyla özel okulda mı öğrenmiş?" diye konuştu.

Kaplan, pakette yer alan, Mor Gabriel'e arazilerinin iadesi, başörtü, okullarda andımızın kaldırılması gibi unsurların ise "olumlu olduğunu", bu konuda zaten BDP'nin daha önce TBMM'de pekçok kez yasa teklifinde bulunduğunu söyledi.

Kaplan, "Bu açılardan bakıldığında, paket için devrim gibi demokratikleşme paketi demek mümkün değildir. Bu olsa olsa, bir seçim paketidir" dedi.  

 

Kışanak: Sorun çözmez

 

Demokrasi paketiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Gültan Kışanak ise, "Bu paketin sorun çözme kapasitesi yoktur" yorumunda bulundu.

 

BDP olağanüstü toplandı

 

BDP yöneticileri, Başbakan Erdoğan'ın demokratikleşme paketini, Ankara'da bulunan milletvekilleriyle birlikte Genel Merkez’de dinlediler. BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, saat 11.00'de genel merkezde grup başkanvekilleri ve milletvekilleri bir araya geldi. Saat 12.00'de de yeni yasama yılını ve paketi değerlendirmek üzere toplantıya geçildi. Parti yetkilileri, 'demokratikleşme paketi' için bir araya gelinmediğini; yarın başlayacak yeni yasama dönemini değerlendirme ve görev dağılımı yapma amacıyla vekillere çağrı yapıldığını belirttiler. Toplantının saat 12.00'de başladığını ve burada demokratikleşme paketinin de değerlendirilerek, daha sonra kamuoyuna bir açıklama yapılacağını açıkladılar.

 

ETİKETLER

demokratikleşme paketibdpilk tepkihasip kaplanrecep tayyip erdoğançözüm sürecigültan kışanakabdullah öcalanpkk

İlgili Haberler

İşte Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinin ayrıntıları

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinde özel okullarda ana dilde eğitim, kamu kurumlarında başörtüsü engelinin kaldırılması da var

Demokratikleşme paketine siyasilerden ilk tepkiler gelmeye başladı

Kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen demokratikleşme paketinin açıklanmasının ardından siyasilerden ilk açıklamalar gelmeye başladı

Dünya basınında 'Demokratikleşme Paketi'

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı Demokratikleşme Paketi, uluslararası haber ajanslarında 'sok gelişme' olarak yer aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24