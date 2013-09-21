'Demokratikleşme paketini 30 Eylül pazartesi günü açıklayacağım'

Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratikleşme paketiyle ilgili tarih vererek, "Büyük ihtimalle ayın son günü, sanıyorum pazartesi günü Ankara’da bu açıklamayı yapacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu buluşma vesilesiyle önemli bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Önümüzdeki hafta içinde demokratikleşme paketini kamuoyuna duyuracağız. Büyük ihtimalle ayın son günü, sanıyorum pazartesi günü Ankara’da bu açıklamayı yapacağız. Demokratikleşme konusunda bizim hiçbir çekincemiz yok. Yasaklardan kısıtlamalardan ifade özgürlüğünden, ifade özgürlüğünün daraltılmasından, ayrımcılıktan çekmiş bir siyasi pati olarak yasakların karşısında olduk. Şartlar oluştukça tek tek yasakları ortadan kaldırdık. Önümüzdeki hafta açıklayacağımız paketle 11 yıllık sürecin yeni bir saffasını başlatmış olacağız. Malatya’ya gelip istismar siyaseti yapacaklar olacaktır.

Değişimin önüne set çekmek isteyecekler

Muhalefet partisin temsilcileri değişimin önüne set çakmaya çalışacaklardır. Sizin bunlara pirim vermeyeceğinize yürekten inanıyorum. Bizim kimseden gizlediğimiz paket yok. Paket açıklandığında itibaren kamuoyunda tartışılmaya başlanacak ve Meclis’e gelecek. Ana muhalefet bunu neden gizlediler diyor. Biz bunu sizle yapamadık. Bugünü kadar sadece bu işin lafını yaptınız. Anayasayla ilgili hadi yeni anayasa. Eyvallah yeni anayasa. Bakınız yeni anayasa konusunda dahi, bizim 326 milletvekilimiz var. Bunların üçünün 220 milletvekili var. Biz üzümü yiyelim, bağcıyla işimiz yok. “Ama sizin sayınız fazla, siz burada fazla kişiyle temsil edileceksiniz” dediler. “Hayır eşit sayıda yapalım” dedik Bundan daha iyi bir yaklaşımı nasıl yapacağız.

Muhalefetin işi gücü ipe un sermek

Anayasa çalışmalarında iş ağır gidiyor değil mi? Sayın Meclis Başkanı ziyaretimize geldiğinde “Bakın sizden ricam var. İş yapalım. Arkadaşlarıma tatil yapmayacaklarını söyledim. Aynısını siz de diğer partilere söyleyin, yeni yasama yılına yeni anayasayla girelim” dedim Mutabıksanız yeni anayasa paketi 15 günde çıkar. 15 gün değil 1 ay olsun bu bitir. Hemen manevra. Efendim tatil, yeniden çalışma başlatalım. “Madem 59 da mutabıksınız gelin yol alalım bu maddeleri Meclis’ten geçirelim” dedim ona da yanaşmadılar. Bunları işi gücü ipe un sermek, iş bitirme değil.

CHP kanlı örgütlerle işbirliği yapıyor

Polis evine roketatarlı saldırı gerçekleşti. AK Parti Genel Merkezi'ne saldırı düzenleyen aynı eli kanlı örgüt ve kişi polisevine de saldırdı. Taksim'de CHP ile bu örgüt kol kola eylem yaptı. ODTÜ'de eylem yaptılar. CHP milletvekilleri hassasiyetleri kaşımaya devam ediyor. Bu kanlı örgütlerle el ele kol kola geziyorlar. Milletvekili sıfatını unutup eline taş alacak kadar gözünü kan bürüyenler var. Milletvekili eline taş alır mı? Polise atar mı?