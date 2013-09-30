Ali Balkız: Dağ fare bile doğurmadı

Kamuoyunda haftalardır beklenen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı “Demokratikleşme Paketi”nde Alevilerle ilgili beklenen düzenlemeler yer almadı. Paketle ilgili açıklama yapan eski Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız, "Dağ fare doğurdu. Dağ fare bile doğurmadı” dedi.

Başbakan'ın Alevi toplumuyla ilgili olarak dile getirdiği tek reform, Nevşehir Üniversitesi'nin isminin 'Hacıbektaş-ı Veli' olarak değiştirilmesi oldu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın bugün Başbakanlık’taki basın toplantısıyla açıkladığı ‘ Demokratikleşme Paketi ’nde Alevilerle ilgili beklenen düzenlemeler yer almadı.

Cemevlerine statü ve Alevi dedelerine maaş yok

Daha önce dile getirilen ‘cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi’, ‘Alevi dedelerine maaş bağlanması’ gibi düzenlemeler Başbakan tarafından açıklanan pakette yer almazken, Başbakan’ın Alevi toplumuyla ilgili olarak dile getirdiği reform, Nevşehir Üniversitesi’nin isminin ‘Hacıbektaş-ı Veli’ olarak değiştirilmesi kararı oldu.

Alevi açılımı konusundaki çalışmalar devam ediyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinin Alevilerin beklentilerini karşılamamasıyle ilgili "Alevi açılımı konusundaki çalışmalar devam ediyor, daha sonra kamuoyuna açıklanacak. Paket son değildir, yenileri gelecektir" dedi.

(Cemevleri) Onunla ilgili bir çalışma var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de "(Cemevleri) Onunla ilgili bir çalışma var. O konuda da son nokta konmuş değil. Demokratikleşme de devam ediyor" diye konuştu.

'Dağ fare bile doğurmadı'

Eski Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız Wall Street Journal Türkiye'ye paket konusundaki yaptığı açıklamalarında: “Dağ fare doğurdu. Dağ fare bile doğurmadı” dedi. Aleviler üçüncü köprüde Yavuz Sultan Selim adına itiraz etti diye Üniversite adı değiştirilerek “alın bununla yetinin” dendiğini belirten Balkız şöyle devam etti: “Yıllardır tartışılan ve cami- cemevi konusuyla yine gündeme gelen cemevleriyle ilgili bir şey söylenmedi. Dedelere maaş deniliyordu. Erdoğan onu da vermedi. Din derslerine, diyanetin yapısına, Madımak’ın müze olmasına yönelik bir şey yok. Mor Gabriel Süryanilere verildi ama zaten onlarındı. Mor Gabriel gibi ta Osmanlı’dan kalma o kadar çok Alevi Bektaşi, dergahı var ki. Bunların gerçek sahibine yönelik hiçbir şey sağlanmadı. Herkesin bireysel ibadetinin önü açıldı. Yasak mı vardı? Zaten her Müslüman inancını yerine getimekte özgür değil miydi?”