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Demokratikleşme paketi kaç madde? Gazeteler 8 ile 40 arasında kararsız kaldı

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketinin madde sayısında gazeteler görüş birliğine varamadı

01 Ekim 2013 18:50

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün kamuoyuna açıkladığı demokratikleşme paketinin ardından toplumun bir çok kesiminden gelen tepkilerin çeşitliliği, medyanın demokratikleşme paketini sayfalarına taşıyışında kendini gösterdi. Gazeteler Erdoğan'ın açıkladığı paketin madde sayısında görüş birliğine varamadı.
Pakette en çok madde bulan gazete Habertürk oldu. Habertürk, 40 madde duyurdu. 
Paketten en az sayıda madde çıkaran gazete ise Evrensel gazetesi oldu. Evrensel 8 madde duyurdu.
Kimi gazeteler ise paketin içeriğini maddeleştirmeden verdi.
İşte gazeteler ve duyurdukları demokratikleşme paketi madde sayısı:
Habertürk - 40
Vatan, Türkiye - 28
Akşam - 25
Hürriyet, Yurt - 21
Yeni Asır, Takvim, Sabah - 20
Milliyet, Taraf, Radikal, Zaman - 18
Yeniçağ, Milat - 17
Star - 16
Ortadoğu - 11
Özgür Gündem, Aydınlık - 10
Evrensel - 8
Aşağıdaki gazeteler ise demokratikleşme paketini madde vermeden sayfalarına taşıdılar:
Posta, Cumhuriyet, , Bugün, Birgün, Sol, Milli Gazete, Güneş, Sözcü, Akit, Yeni Asya, Yeni Mesaj

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