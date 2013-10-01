'Demokratikleşme paketi kabak gibi; üyük görünüyor ama içi bomboş'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketine değerlendiren Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Ahmet Türk, paketin toplumsal barış ve uzlaşı anlayışından uzak olduğuna dikkat çekerek, “Küçük şeyler var onlar da mücadelemizle meşrulaştırdığımız şeylerdir” dedi. Ahmet Türk, paketi “kabağa” benzetti: “Bir kabağa baktığınızda çok büyük gözüküyor ama ikiye böldüğünüzde bakıyorsunuz içi bomboş. Bu paketin de içi bomboştur."

DTK Eş başkanı Ahmet Türk, Mardin’in Derik İlçesi Gündoğdu köyünde 27 Eylül’de yaşamını yitiren ağabeyi Tomir Türk için açılan taziyede paketi değerlendirdi.

Paketin Kürt halkının beklentilerini karşılayacak bir anlayıştan, bir yaklaşımdan çok uzak olduğunu gördüklerini söyleyen Ahmet Türk, "Evet küçük şeyler var, zaten bunlar toplumun vicdanında meşru olan şeylerdir. Mesela Kürt alfabesindeki 3 harfin ilave edilmiş olması zaten bu mücadelemizle meşrulaştırdığımız bir şey yine köy isimlerinin serbest bırakılması, bugün zaten Kürtlerin kendi köyleri ve kendi yaşadıkları yerde eski isimleri kullandığını biliyoruz. Yine anadilde eğitimin önü açılmıyor, sadece özel okullarda bir eğitimin yapılması konusunda bir şey var, zaten geçmişte de bu tür imkanlar vardı. Kısacası toplumsal beklentiyi karşılayacak ve toplumu rahatlatacak bir paket olmaktan uzaktır” dedi.

Tutuklu siyasetçilere dikkat çekti

Ahmet Türk, binlerce Kürt siyasetçisinin düşüncelerinden dolayı tutuklu bulunduğuna da dikkat çekerek, “Kendilerini ifade ettikleri için bugün binlerce insanımız içeride, bunların dışarıya çıkması veya o fikir inanç özgürlüğü sağlanması konusunda bir yenilik yok. Hala o insanlarımız, o düşüncelerinden dolayı kimliğini savunduğu için, inkar politikasına karşı çıktığı için, düşüncelerini dile getiren insanlar bugün yine yargılanmaya devam edecek. Bu bir yenilik değildir. Bu bir açılım değildir. Bu gerçekten toplumsal barışı ve uzlaşıyı sağlayacak bir anlayıştan uzak olan bir pakettir. Elbette ki biz doğru şeyleri her zaman desteklemeye hazırız. Gerçekten toplumsal uzlaşıyı sağlayacak, barışı sağlayacak projelerin yanında olduğumuzu her zaman ifade ettik. Ancak bu gün bu beklentiler adeta boşa çıkmıştır” diye konuştu.

Kabak gibi olmuş

Ahmet Türk paketin boş olduğunu vurgulayarak bir benzetmede bulundu. Türk şöyle konuştu:

“İzin verirseniz bu paketi bir şeye benzetmek istiyorum. Bir kabağa baktığınız zaman çok büyük gözüküyor, görkemli görünüyor ama kabağı ikiye böldüğünüz zaman bakıyorsunuz içi bomboş, bu paketin de içi bomboştur. Umut ediyoruz ki bu anlayıştan vazgeçerler. Bu paket eksik bir pakettir, doğru bir paket değildir. Kucaklayıcı bir paket değildir. Zihinsel olarak bir değişim, dönüşüme ihtiyaç vardır. Kürtlere bakışın değişmesi lazım. Bu gün Kürtlerin iradesi ile ortak gönüllü bir birlikteliği korumanın yolunu, önünü açmaları gerekiyor. Kürtlerin iradesiyle Türk ve Kürt halkının kardeşliğini sağlayalım, barışını sağlayalım. Ortadoğu'ya baktığımızda Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e ihtiyacı var. Umut ediyorum ki bugün Türkiye’de demokrasiyi savunanlar demokratik bir Türkiye’yi isteyen herkes bu pakete karşı düşüncelerini ortaya koyar, bu paketin yetersizliği konusunda gerçekten tavrını geliştirir.”

Ahmet Türk okullarda okutulan “andın” kaldırılmasını da doğru bir karar olarak değerlendirdi.

“Altı yaşındaki çocuklarımızın beynini yıkayan bir mantık, ırkçı bir söylem. Buna zaten herkes karşı çıkıyor. Elbette ki onun değişmesi gerekiyordu" dedi.