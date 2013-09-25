'Demokratikleşme paketi Devrim Yasaları'nı da tırpanlayacak' iddiası

30 Eylül’de açıklanacak demokratikleşme paketi kapsamında Devrim Yasaları olarak bilinen ve anayasaya aykırılıkları iddia edilemeyen düzenlemelerin bazılarının değiştirileceği öne sürüldü. İddiaya göre, Çağın ruhuna uymayan ve pratikte işlerliği olmayan “Şapka İktisasi Kanunu” ile “Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırılması hakkındaki kanun” ve “Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun”un lağvedilmesi gündemde.

Redaksiyon aşamasına gelen ve son rötuşları yapılan paket, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Eylül’de açıklanacak. Paketin kapsam ve içeriği sır gibi saklanıyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen paketin yasa ve yönetmelik değişikliği içerdiği söyleniyor. Anayasa değişikliği konusu olan maddeler pakete girmeyecek.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin’in ulaştığı bilgiler paketin yıllarca ‘tabu’ olarak görülen konuları da kapsadığı yönünde. ‘Demokratikleşme Paketi’nin ana çerçevesini AK Parti’nin son büyük kongresinde kamuoyuna açıklanan 63 maddelik hedefler oluşturuyor. Ankara kulislerinde paketin ‘sürpriz’ maddeleri olarak şunlar konuşuluyor.

Devrim Yasaları’na tırpan

Devrim Yasaları olarak bilinen ve anayasaya aykırılıkları iddia edilemeyen düzenlemelerin bazılarına dokunulması düşünülüyor. Çağın ruhuna uymayan ve pratikte işlerliği olmayan “Şapka İktisasi Kanunu” ile “Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırılması hakkındaki kanun” ve “Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun”un lağvedilmesi gündemde. Devrim Kanunları’na göre milletvekilleri ve kamu görevlilerinin şapka giymesi zorunlu. Bey, paşa gibi unvanların kullanılması da kanunlara aykırı. Uymayanlara ceza verilmeyen bu düzenlemelerin mevzuattan çıkarılması konusunda görüş birliği bulunuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında şapka giymediği ve yasaya karşı çıktığı için çok sayıda insan idam edilmişti.

Jandarma kır polisi oluyor

Jandarma Genel Komutanlığı Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olmayacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile eşitlenmesi düşünülen jandarma, kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüşüyor.

Askeri okul müfredatı sil baştan

Askeri okulların müfredatı düzenlenecek. Müfredatın militer unsurlarından temizlenerek demokratik değerlerle donatılması isteniyor.

Darbe maddeleri temizleniyor

İç Hizmet Kanunu 35’inci maddenin değiştirilmesinin ardından darbelerle özdeşleşen yasalar kaldırılacak.Bu çerçevede TSK İç Hizmetler Kanunu ve İç Hizmetler Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılacak.

Darbecilerin isimleri silinecek

İsmi 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleriyle anılan kişilerin isimleri kamu alanlarından tamamen silinecek.

Anadilde kamu hizmeti

Anadilde kamu hizmetlerine erişimin önündeki engeller kalkacak.

Parti kurmak kolay, kapatmak imkansız

Siyasi partilerin kurulması kolaylaşırken, kapatılması tamamen kaldırılacak. Partilerdeki tek tipleştirici hükümler de kalkıyor.

Siyasete katılım

Siyasete katılımın önünde engel olarak görülen yasa maddeleri değişecek.

Baraj için 3 formül

Seçim Barajı olarak üç seçenek gündemde. Dar bölge olursa baraj yüzde 5’e iniyor, daraltılmış bölge olursa sıfırlanıyor. Aksi durumlarda yüzde 10 barajı devam edecek.

'Andımız' ne olacak?

Paketin belki de en büyük sürprizi ilkokullarda okutulan ‘Andımız’la ilgili. Kulislerde kaldırılacağına ilişkin spekülasyonlar yapılsa da ‘Andımız’ın okunup-okunmayacağı netlik kazanmadı. Kamuoyundan gelebilecek tepkilerden dolayı uygulamanın devam edebileceği konuşuluyor.

Başörtüsü sakal özgürlüğü

Kamuda kıyafet özgürlüğü geliyor. Kadınlara başörtüsü serbestisinin yanına erkeklere de sakal bırakma özgürlüğü tanınacak.

YÖK'e de dokunulacak

12 Eylül kurumlarından YÖK’e dokunulması da gündemde. YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşecek şekilde yapılandırılabileceği söyleniyor.