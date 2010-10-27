Demokratik ülkenin antidemokratik uygulamaları

T24 - Türkiye'de siyasi arenada 'türbana özgürlük' tartışmaları devam ederken ortaya çıkan veriler ocak ayında 376 öğrencinin gözaltına alındığını ve bunlardan 50'sinin cezaevine gönderildiğini ortaya koydu.



Antidemokratik uygulamaların en belirdin örneğini ise 'Parasız eğitim' istediği için 9 aydır tutuklu bulunan Ferhat Tüzel...Cumhuriyet gazeyesinde yayımlanan haber şöyle:



Türkiye üniversitelerdeki türban tartışmalarına kilitlenirken, üniversitelerdeki antidemokratik uygulamalar da hız kesmeden devam ediyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) türban karşıtı afiş asan öğrenciler okula alınmazken ocak ayından bu yana 376 üniversite öğrencisi gözaltına alındı, 50 öğrenci de tutuklandı. Parasız eğitim istediği için 9 aydır tutuklu bulunan Ferhat Tüzel’in annesi Hayat Tüzel, “Oğlum adam mı öldürdü? Parasız eğitim istediği için tutuklandı. Bu yüzden cezaevinde fiziksel şiddete maruz kalıyor” dedi.



Bu dönem yükseköğretimi, “Özgür ve güvenli üniversite” sloganıyla açan Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), sloganı aratacak uygulamaları devreye soktu. YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan’ın İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği “türbanlı öğrencilerin derslerden atılmaması” yazısıyla türban üniversitelerde fiili olarak serbest hale geldi. Bu yazı “Özgür ve güvenli üniversite” sloganının da sınırlarını belirledi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi verilerine göre ocak ayından bu yana 376 öğrenci çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı. 50 öğrenci de tutuklanarak cezaevine gönderildi.





‘Gardiyanların bahanesi arama’



Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 14 Mart günü “Roman açılımı”nda “Parasız eğitim istiyoruz, alacağız” pankartı açan Gençlik Federasyonu üyeleri, Ferhat Tüzel, Berna Yılmaz ve Utku Aykar yaka paça gözaltına alınmış, Tüzel ve Yılmaz, “örgüt üyesi” oldukları gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Tüzel’in annesi Hayat Tüzel, oğlunun 9 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, Tüzel’in “çok insancıl” bir genç olduğunu, yurdunu, vatanını çok sevdiğini söyledi. Anne Tüzel, oğlunun gözaltına alındığı sırada evlerinin didik didik arandığını, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğluna yönelik kötü muamelenin cezaevinde de sürdüğünü anlattı.



Tüzel’in fiziksel şiddete de maruz kaldığını vurgulayan anne Tüzel, “Koğuşlarda arama bahanesiyle çocuklarımızın tüm eşyalarını kırıyorlar. Daha sonra çocuklarımıza saldırıyorlar. Oğlum 4 defa fiziksel saldırıya maruz kaldı. Bunun yanında 8 aydır psikolojik olarak da yıpratılıyor. Benim oğlum kimseyi öldürmedi. Sadece parasız eğitim istediği için bunlara maruz kaldı. Parasız eğitim istediği için mi bunlar başına geldi?” dedi.







