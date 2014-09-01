Demokratik Toplum Kongresi'nden Dünya Barış Günü'nde IŞİD vurgusu

Demokratik Toplum Kongresi 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda “Günümüz dünyasında 3. Dünya savaşı tabirini ortaya çıkartacak kadar yoğun ve yaygın savaşlar devam etmektedir. Egemenlik ihtirasından vazgeçmeyen gerici güçler her fırsatta ad ve biçim değiştirerek, çeşitli ideoloji ve söylem kılıklarına bürünerek aynı içerikteki kan dökücülüğünü devam ettirmektedir” ifadeleri yer aldı.

Demokratrik Toplum Kongresi’nin Dünya Barış Günü açıklaması şöyle:

Savaş ve barış insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Tarih boyunca bu karşıt kavramlar birbirine dönüşerek hep birlikte anılır olmuştur. Her türlü şiddet araçları ile donan egemen güçler savaşı halkları ve kültürleri baskı altına almak ve onların yarattığı değerleri gasp etmek amacı ile kullanırken, halklar ve kültürler de hep barışı, özgürlüğü ve demokratik yaşamı hedefleyen barış politikasını geliştirmişlerdir.

Özgür yaşamı temsil eden halkların tarihi, barış ve özgürlük, kimlik ve adalet mücadelelerinin başarı ve zaferine tanıklık eder. 1 Eylül insanlığın başına bela kesilen faşizme karşı halkların kazandığı zafer günüdür. Bu zafer ikinci dünya savaşının sonuçlanmasından bu yana halklar tarafında gururla, onurla kutlana gelmektedir.

Bu gerçeğe rağmen günümüz dünyasında 3. Dünya savaşı tabirini ortaya çıkartacak kadar yoğun ve yaygın savaşlar devam etmektedir. Egemenlik ihtirasından vazgeçmeyen gerici güçler her fırsatta ad ve biçim değiştirerek, çeşitli ideoloji ve söylem kılıklarına bürünerek aynı içerikteki kan dökücülüğünü devam ettirmektedir.

Son yıllardaki, Ortadoğu’nun ve Kurdistan’ın içinde bulunduğu durum savaş ve barış kavramlarını tarihteki uygulamalarını aratmayan türden canlı tutmaktadır. Son zamanlarda faşizmin ve kan dökücülüğün adı olan İŞİD dünya ve bölge egemenleri adına savaşı ve soykırımı dayatmaktadır. Hiçbir insani ve sosyal değeri olmayan bu güç, halklara, kültürlere ve inançlara karşı kuralsız ve ahlaksız savaşı dayatırken, bölge halkları ve kültürleri de tarihten aldıkları güçle ve insanlık değerleri adına direnme süreci içine girmişlerdir.

Dün nasıl ki emekçi halklar faşizme karşı savaşta, barışı, 1 Eylül dünya barış gününü insanlığa armağan etti ise, bugün de, Kürt halkı ve onun öncü siyasi ve toplumsal güçleri de tüm insanlık adına İŞİD çetelerine Karşı mücadele ederken, tarihteki barış zaferlerine bir yenisini Ortadoğu sahasında armağan etmek üzere yoluna devam etmektedir.

1 Eylül barış günü, yeni yeni, barışlara ve demokrasinin zaferini Kürt ülkesinde yaratacaktır.

1 Eylül Dünya Barış günün tüm Dünya halk ve inanç sahibi halklarımıza kutlu olsun!