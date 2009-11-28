'Demokratik Sol' da isim ve amblem savaşı!

T24 - Rahşan Ecevit'in DSP'den ayrılarak Cevizoğlu liderliğinde DSHP'yi kurmasının ardından amblem ve isim savaşı başladı. DSP'liler parti ismi ve güvercin amblemlerinin *apartıldığını belirterek Yargıtay ve İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.



Kurucu Genel Başkanı olduğu DSP'den, 'Ecevit'in ilkelerinden uzaklaştı' gerekçesiyle yollarını ayırarak, gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun liderliğinde Demokratik Sol Halk Partisi'ni (DSHP) kuran Rahşan Ecevit'in yeni partisine DSP kanadından adeta yaylım ateş var.



DSP'nin en önemli iki ismi Genel Sekreter Hasan Erçelebi ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit AKŞAM'a konuştu



'Siyaset delikanlıca yapılmalı'



Hasan Erçelebi şu mesajları verdi:



Apartma hareketi: Bunu bir siyasi parti olmaktan öte DSP'den bir şeyleri apartma hareketi olarak görüyoruz. Adımızı ve amblemimizi apartmaya çalışıyorlar. Bana göre istikbal vaat eden bir durumları yok. DSP bugüne kadar olduğu gibi yine temel dayanağı olan halk gücüyle çalışıyor.



Başarılar ama: Kendilerine siyasi yaşamlarında başarılar diliyoruz ama bu ad ve bu amblemle değil tabii. Biz Yargıtay ve İçişleri Bakanlığı'na da bu

konuda yazı yazıp, resmi girişimde bulunduk. Bu konu Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine açıktan aykırılık taşımaktadır. Bu aykırılığı da yargının gidereceğini düşünüyoruz.



Bir yere varamazlar: Apartmayla bir yere varılmaz. Siyasi yarış centilmence olmalı. Amblem apartmayla, halkı yanlışlığa sürükleyerek gelecek kurulamaz. Siyaset bu yöntemlerle yapılmaz. Siyaset delikanlıca yapılır. Biz Sayın Cevizoğlu'nu bir basın mensubu olarak biliyor ve tanıyorduk. Yeni hayatında başarılar diliyoruz.



DSP Ecevit'in çizgisinden sapmadı



DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit'in mesajları...



Saygımızdan adayını üye yaptık



Sayın Rahşan Ecevit hem kurucumuz hem ilk genel başkanımız. Son kurultayımızda partinin üyesi olmayan bir adayı (Prof. Dr. Alemdar Yalçın'ı kastediyor) getirip iki gün önce üye yaptı, ondan sonra da kendisini destekledi. Biz Rahşan Hanım'a olan saygımızdan kendisini üye yaptık. Ancak kurultayda başarılı olamadılar ve sadece 18 oy alabildi. Bunun üzerine bizi suçlayarak ayrı bir parti kurmaya çalışması içine girdi. DSP'yi de Ecevit'in çizgisinden saptı diye eleştirmeye başladı. Ama unuttuğu bir şey var: Şu anki Genel Başkanımız Sayın Masum Türker Ecevit'in bakanıdır, belediye başkan adayıdır, milletvekilidir.



Kimseinin kuşunda taşında gözümüz yok



Hulki Cevizoğlu'nun başkanlığında kurulan Demokratik Sol Halk Partisi'nin amblemi mavi zemin üzerine, ağzında buğday başağı olan, kanatları açık, beyaz bir güvercin. 103 kurucu üyeden oluşan partide, milletvekili bulunmuyor. Cevizoğlu, partinin ismi ve ambleminin DSP'ye benzemesine ilişkin yorumları, 'Kimsenin kuşunda, taşında gözümüz yok. Bu zaten Ecevit'in güverciniydi. Onun için başkaları düşünsün, biz bu yolda gidiyoruz' sözleriyle yanıtlıyor.