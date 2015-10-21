"Demokratik özerklik ilan eden Tel Abyad, Kobanê'ye bağlı kalacak"

Haziran 2015'te IŞİD'in atılmasıyla PYD'nin kontrolüne giren Tel Abyad'da demokratik özerklik ilan edildiği öğrenildi. Buna göre, Tel Abyad, Rojava'daki üç kantondan biri olan Kobanê'ye bağlı kalacak. Reuters, Suriye'nin kuzeyinde Tel Abyad'ı da içine alan yeni bir kanton kurulduğunu duyurmuştu.

Tel Abyad'daki yetkililerle telefonda görüştüğünü belirten ve Kobanê'de bulunan Sputnik muhabiri Hikmet Durgun, T24'e yaptığı açıklamada, "Tel Abyad'da demokratik özerklik ilan edildi, ancak yetkililer Kobanê kantonuna bağlı kalacaklarını söyledi" dedi.

Reuters, Suriye'nin kuzeyindeki Rojava bölgesinde yeni bir kanton ilan edildiğini duyurmuştu.

Kantonun sınırlarının içerisinde, haziran ayında koalisyon güçlerinin desteğiyle IŞİD'in elinden alınan Tel Abyad'ın da yer aldığı iddia edilmişti.