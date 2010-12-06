‘Demokratik Özerklik’ için 'öz savunma birliği'

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Sağlık ayağı da kuruluyor





Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Eşbaşkanlığını Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk yapıyor. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Eşbaşkanlığını Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un yaptığı Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) radikal kararlar alındı. 11-12 Aralık’ta yapılacak toplantı öncesinde Abdullah Öcalan’ın önerdiği Demokratik Özerklik” sistemi kapsamında “Öz savunma birliği” için Doğu ve Güneydoğu’da sosyal, siyasal ve güvenlik alanında örgütlenmeye gidilmesi ve “Halkın kendi güvenliğini oluşturması” benimsendi.Diyarbakır’da 17-18 Aralık’ta tüm bileşenlerin toplanacağı DTK Meclisi’nde Demokratik Özerklik’in uygulamaya geçirilmesi için kapsamlı bir tartışma yapılacak ve öneriler doğrultusunda uygulamaya son şekli verilecek.DTK Örgütleme Komisyonu ise “Demokratik Özerklik” modelinin en önemli ayaklarından biri olan “Kent Meclisleri’ni güçlendirme ve meclislerin olmadığı yerlerde meclis kurma” kararı aldı. Bölge, ilçe, köy meclislerinin kurulması özerklik programının önemli maddesini oluşturuyor.BDP’nin anayasa taslağı çalışmaları kapsamında Diyarbakır’da düzenlediği anayasa çalıştayında özerkliğe vurgu yapacağı ve DTK’nın çalışmalarını esas alacağı belirtildi. DTK Örgütlenme Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Öcalan’ın dikkat çektiği “Öz savunma gücü”ne vurgu yapılarak, bir “Güvenlik gücü” oluşturulacağı belirtilerek, “Halkımızın kültürel ve fiziki soykırıma maruz bırakılma süreci devam ettiği sürece, devlet eliyle yürütülen fuhuş, uyuşturucu ve diğer toplumsal istismarlara karşı Kürt halkının kendi güvenliğini ve örgütlülüğünü oluşturması gerekliliği ifade edilmiştir” denildi.Oluşturulacak ‘güvenlik gücü’nün, semt ve mahalle komiteleri şeklinde örgütleneceği, halkın sorunlarında hakem rolü üstleneceği, gelen şikâyetleri değerlendirip sonuçlandıracağı öğrenildi. Komitenin ayrıca fuhuş, uyuşturucu gibi suçlarla da mücadele edeceği ve bu kapsamda oluşturulan “sivil güvenlik birimleri” aracılığıyla caydırıcı rol üstleneceği kaydedildi.DTK’nın Diyarbakır’da düzenlediği “Sağlık Kurultayı”nda demokratik özerkliğin sağlık ayağının da oluşturulması yönünde karar alındı.Taslakta, “Kürdistan coğrafyasında Kurucu Sağlık Meclisi’nin kurulması, Öcalan’ın sağlık koşullarının tespiti ve tedavisine yardımcı olmak amacıyla Kürdistan, Türkiye ve uluslararası sağlık örgütüne görev çağrısında bulunulması ve gönüllü bir ekibin kurularak sürece müdahil olması” ifadelerine yer verildi