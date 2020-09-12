Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çöken madende en az 50 kişi hayatını kaybetti

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda çöken altın madeninde en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yerel bir maden işçisi sivil toplum örgütü, altın madeninin cuma öğleden sonra yoğun yağmur yağışı sebebiyle çöktüğünü ifade etti.
Gruptan Emiliane Itongwa, "Üstü kapanan kuyuda insanlar vardı. Kimse çıkamadı. Gencecik 50 insandan bahsediyoruz" dedi.
Olay yerinden paylaşılan görüntülerde maden kuyusunun girişinin etrafında toplanmış yüzlerce kişi görülüyordu. Bazılarının yaralı olduğu gözlemlendi.