-DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNDEN ''HAYIR'' ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Bir grup demokratik kitle örgütü, referandumda ''hayır'' oyu kullanacaklarını açıkladı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Altı Nokta Körler Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneğinin de aralarında bulunduğu bir grup demokratik kitle örgütü, TBMM önündeki Egemenlik Parkı'nda ''Anayasa Değişikliği ve Referandum'' konusunda basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, grup adına yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin iptal başvurusunu ret etmesini ''üzüntü'' ile karşıladıklarını söyledi. Bu kararla Anayasa Mahkemesinin kendi geleceğinin ''vesayet'' altına alınmasına izin verdiğini savunan Sarıhan, ''Bu hukuksuzluğa 'Hayır' oylarımızla karşı duracağız'' dedi. Sarıhan, yapılan düzenlemelerle hak ve özgürlüklerinin iktidarda bulunanların keyiflerine bırakıldığını öne sürerek, şunları söyledi: ''Demokrasinin harcı olan adalet, vesayet altına alınıyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi yok ediliyor. Yani yasama, yürütme, yargı tekleşiyor. Çoğulculuk değil, çoğunculuk yönetime hakim oluyor. Demokrasi yerine, mutlakiyete gidiyoruz. Değişiklik metinleri içine yerleştirilmiş birkaç olumlu düzenleme, kağıt üzerinde kalmaya mahkum ediliyor. Bu değişiklikler, halkın değil, iktidarda olanların çıkarınadır.'' Sarıhan, Anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemenin kendi düşünceleri alınmadan hazırlandığını, isteklerine cevap vermediğini savundu, bu nedenle 12 Eylülde sandık başına giderek ''hayır'' oyu vereceklerini kaydetti.