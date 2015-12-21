Demokratik İslam Kongresi'nin ardından sonuç bildirgesi okundu

İstanbul’da toplanan Demokratik İslam Kongresi’nin 2. Genel Kurul toplantısı, 3 günün ardından okunan sonuç bildirgesiyle sona erdi. Sonuç bildirgesinde IŞİD katliamları, Ortadoğu’da yaşanan savaşlara ve Türkiye’deki sokağa çıkma yasaklarına karşı çağrılar öne çıktı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın önerisiyle birincisi 10 Mayıs 2014'te Diyarbakır'da düzenlenen Demokratik İslam Kongresi'nin 2. Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı.

"Medine Sözleşmesine temelinde çoğulculuğu savunmaktayız"

Sonuç bilgirgesinin satır başları şu şekilde:

- Hz. Peygamber’den Hz. Ali’nin vefatına kadarki süreçte uygulanan demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, sosyal adaletçi ve ekolojist bir İslam anlayışı hâkimdi.

- Emevilerle birlikte köleleştirici, cariyeleştirici, cinsiyetçi, sınıfsal ayrıştırıcı, kabileci, ırkçı ve saltanatçı bir anlayış ortaya çıkmıştır.

- Haricilik-Neoselefilik-Vehabilik-IŞİD seyir çizgisiyle; bir yandan da Fars-İslam, Arap-İslam ve Türk-İslam gibi sentezlerle günümüzü de etkisi altına almıştır.

- Demokratik İslam Kongresi “Medine Sözleşmesi” temelinde tekçiliğe karşı çoğulculuğu savunmakta ve farklılıkların bir arada eşit yaşama tecrübesi olarak bu sözleşmeyi çağını aşan üstün bir model olarak görmektedir.

- Kongremiz Müslüman toplum, millet ve devletleri aralarında çıkan çatışma ve savaşları şu ayetin hükmüne göre çözmeye davet etmektedir: “Eğer müminlerden iki kesim savaşırsa bu kardeşlerinizi barıştırın."

- Sayın Öcalan’ın, üzerindeki ağır tecritten dolayı II. Kongremize mesaj gönderememesini üzüntüyle karşıladık kendisiyle birlikte tüm siyasi ve düşünce tutuklularının bir an önce özgürlüklerine kavuşturulmasını gerekli görmektedir.

Bildirgenin tam metni imc tv'den okunabilir