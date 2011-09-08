-Demokratik devlette yaşamak istiyoruz YAROSLAVL (A.A) - 08.09.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, demokratik bir devlette yaşamak istediklerini ve yaşayacaklarını belirterek, ''Ülkemizin bütünlüğünü korumak zorundayız çünkü başka ülkemiz yok. ayrılıkçılar ve teröristler ne kadar karşı çıkarlarsa çıksın biz ülkemizin bütünlüğünü koruyacağız. Ulusal çeşitliliğimiz bizim avantajımız'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ''Aramızdaki farklılıklar, çeşitliliğimiz birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren zenginliğimizdir'' sözlerini tekrarlamak istediğini söyleyen Medvedev, ''Yüzde yüz katılıyorum. Bizim devletimiz için de bu geçerlidir'' diye konuştu. Medvedev, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı Yaroslavl kentinde düzenlenen ''Toplumsal Çeşitlilik Çağında Modern Devlet'' temalı ''Küresel Politika Forumu''nda konuştu. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, sosyal çeşitliliğin sadece yeni imkanları değil yeni sınamaları da beraberinde getirdiğine işaret ederek, devletlerin bu sorunların üstesinden gelmeyi öğrendiğini kaydetti. Rusya'da 180'den fazla halkın birlikte yaşadığını dile getiren Medvedev, vatandaşların çoğunun Ortodoks olduğunu, İslam'ın ve budizmin de yaygın olarak görüldüğünü belirtti. Rusya'nın yıllardır bölücülük ve terörle mücadele ettiğini söyleyen Medvedev, ''Düşman zayıfladı, ama tamamen yok edilmedi'' dedi. Karşılaşılan sorunların Rusya'yı gelişme yolundaki amaçlarından vazgeçiremeyeceğini dile getiren Medvedev, şöyle konuştu: ''Demokratik bir devlette yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Hür insanların hür toplumunda, şiddetin ve fakirliğin, sefaletin olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz. Ülkemizin bütünlüğünü korumak zorundayız çünkü başka ülkemiz yok. Ayrılıkçılar ve teröristler ne kadar karşı çıkarlarsa çıksın biz ülkemizin bütünlüğünü koruyacağız. Ulusal çeşitliliğimiz bizim avantajımız. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün sözlerini tekrarlamak istiyorum, 'Aramızdaki farklılıklar, çeşitliliğimiz birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren zenginliğimizdir. Yüzde yüz katılıyorum. Bizim devletimiz için de bu geçerlidir.''