-''DEMOKRATİK ÇÖZÜM'' ÇADIRINA OPERASYON: 11 TUTUKLAMA İZMİR (A.A) - 29.04.2011 - İzmir'de BDP'nin ''demokratik çözüm'' çadırına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 11'i, mahkemece tutuklandı. 20 Nisan'da BDP'lilerin, ''demokratik çözüm'' adıyla Konak ilçesi Agora Parkı'nda kurduğu çadırda toplanarak Basmane Meydanı'na gitmek isteyen, izin verilmemesi üzerine çıkan arbedede polise molotofkokteyli ve havai fişek attığı iddia edilen gruptan, kamera kayıtlarından tespit edilerek gözaltına alınan 3'ü kadın, 11'i üniversite öğrencisi 19 kişi, sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında BDP İl Yöneticileri Kemal D. (44) ve Abdullah A. (46), Karabağlar İlçe Yöneticisi Leyla Y'nin (21) de bulunduğu 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınarak daha önce adliyeye sevk edilen 3'ü çocuk 4 kişiden Ö.M. (17) ve Davut C. (27) tutuklanmıştı. Operasyonda, çadır çevresindeki ağaçların dibinde 7 molotofkokteyli, bira kutusuyla hazırlanmış el yapımı bomba, çok sayıda bira şişesi, molotofkokteyli yapımında kullanılan bez parçaları, 5 litrelik benzin ve bir kamyonet dolusu yerinden sökülmüş ve kırılmış kaldırım taşı, Agora Parkı'nın yanında bulunan Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kürdi-Der) binasında yapılan aramada ise çatı katında boş bira şişeleri, bomba yapımında kullanılabilecek asit, tuz ruhu ve alüminyum folyo ele geçirilmişti.