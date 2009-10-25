'Demokratik açılım'a protesto

'Demokratik açılım' sürecine karşı Türkiye'nin çeşitli illerinde gösteriler düzenlendi. Bazı illerdeki gösterilerde olaylar çıktı, linç girişimleri yaşandı.



Cnntürk'ün haberinde terör örgütü PKK üyelerinin teslim olması sırasında yaşananlar, Afyonkarahisar, Muş, Konya, Yalova, Edirne ve Çanakkale'de protesto edildi. Ankara'daki gösterilerde Alperen Ocakları, DİSK grubuna saldırırken, Konya'daki Alperenlerin eyleminde ise bir göstericinin DTP binasına girmesi engellenince boğazına bıçak dayadı.



Ankara



Ankara'da demokratik açılımı protesto etmek için yürüyüş yapan Alperen Ocakları yanlısı ülkücüler, oturma eylemi yapan DİSK'li gruba saldırdı.



Olay öğle saatlerinde yaşandı. Açılımı protesto eden Alperen Ocakları yanlısı ülkücüler Cebeci Şehitliği'ne doğru yola çıktı.



Grubun Abdi İpekçi Parkı'ndan geçişi sırasında parkta DİSK'e bağlı bir grup da oturma eylemi gerçekleştiriyordu.



Alperen Ocakları yanlısı ülkücü grup DİSK yanlısı gruba saldırdı. Yaklaşık bin kişilik Alperenler, "Kahrolsun PKK sloganları" atarak DİSK'li eylemcilere linç girişiminde bulundu. Olayın büyümesi çevik kuvvetin iki grup arasına barikat kurmasıyla son buldu.



Yaşanan arbede sonunda Alperen Ocakları üyeleri yürüyüşe devam etti.



Afyonkarahisar



Afyonkarahisar Anıtpark önünde toplanan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyeleri adına basın açıklaması yapan derneği yönetim kurulu üyesi Saadettin Dağdelen, terör örgütü elebaşının çağrısı üzerine Kandil ve Mahmur Kampı'ndan Türkiye'ye gelen 34 kişilik PKK'lı grubun Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'ye sunulmak üzere bir mektup getirdiğini söyledi.



Dağdelen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her kurumuna kurşun sıktınız, yaktınız, yıktınız. Öğretmen, asker, polis, din görevlisi demediniz ve şu anda sözde özgürlük istediğiniz halkın bebelerini, analarını, bacılarını, kardeşini, gözünüzü kırpmadan hunharca katlettiniz. Siz ne hakla Türkiye Cumhuriyeti'nden özgürlük adına talepte bulunuyorsunuz. Gazi ve Şehit Aileleri Derneği olarak, devletin imkanlarıyla karşılamaya gidenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



Grup daha sonra dağıldı.



Edirne



Edirne'de çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği grup, ellerinde Türk bayrakları ve kınama dövizleriyle Atatürk Anıtı önünde toplandı.



Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup, terör örgütü aleyhine bir süre slogan attı.



Alperen Ocakları Edirne Şubesi Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, son günlerde yaşanan olayları Türk Milleti'nin dikkatle izlediğini belirtti.



Cankaloğlu, "Milletin, siyasi iktidara yetkiyi hainlere hoşgörü göstermesi için vermediğini" ifade ederek, "İktidarın hainlere karşı göstermiş olduğu hoşgörülü yaklaşım, teröristlerin hamiliğine soyunan DTP'nin iştahını kabartmıştır" dedi.



Grup, terör örgütü elebaşının fotoğraflarını yaktıktan sonra slogan atarak dağıldı.



Çanakkale



Çanakkale'de de Ulusal Güç Birliği Platformu üyelerince Cumhuriyet Meydanı'nda protesto gösterisi yapıldı.



Atatürkçü Düşünce Derneği Çanakkale Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın, buradaki konuşmasında ülkede son zamanlarda çok ilginç olayların yaşandığını söyledi.



Akyalçın, "Yıllarca, elinde silah dağlarda Türk askerine saldıran teröristler, sınırlarda devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu gruplarca törenle karşılanıyor. Suç işledin mi diyen yok. Neymiş efendim suçları sabit değilmiş, kendileri de suç işledikleri kanıtlanıncaya kadar serbestmiş. Peki Silivri'ye topladığınız insanlara neden aynı yöntemi uygulamadınız" diye konuştu.



Gösteriye, CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bazı siyasi parti üyeleri katıldı.



Muş



Muş'ta, Alperen Ocakları üyeleri, AK Parti binasının önüne siyah çelenk bıraktı. Çelenk bırakan grup adına basın açıklaması yapan Muş Alperen Ocakları Başkanı Ferdi Işık, 35 bin şehidin vebalinin hükümetin boynunda olduğunu ileri sürdü.



Basın açıklamasının ardından, Alperen Ocakları üyeleri, Muş Hava Şehitliği'nin önünde dua ettikten sonra dağıldı.



Konya



Konya'da Alperen Ocakları'nın Zafer Meydanı'ndaki binasının önünde toplanan grup, Türk bayrakları ve pankartlarla AK Parti İl Başkanlığının önüne geldi.



Alperen Ocakları Konya Şube Başkanı Remzi Babadostu, burada yaptığı açıklamada, teslim olan teröristlerin 10 dakika bile sürmeyen sorgudan sonra serbest bırakıldığını belirtti.



AK Parti İl Başkanlığının önüne siyah çelenk bırakılmasının ardından grup, terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DTP il binasının önüne kadar yürüdü.



Bu arada olay yerine Konya Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Gruptan bir kişi, DTP il binasının bulunduğu iş hanına giremeyince boğazına bıçak dayadı. Söz konusu kişi, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Daha sonra, Babadostu ve beraberindekiler, DTP il binasının önünden ayrıldı.



Yalova



Yalova Alperen Ocaklarınca organize edilen yürüyüşe şehit ve gazi ailelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı.



Gazipaşa Caddesi'nden başlayan, çeşitli sloganların atıldığı yürüyüşte, "adalet" yazısı bulunan Türk bayrağına sarılı tabut dikkati çekti. AK Parti Yalova İl Başkanlığının önüne siyah çelenk bırakan ve kına döken grup, terör örgütü elebaşının posterini yaktıktan sonra olaysız dağıldı.