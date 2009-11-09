Demokratik açılım bu hafta Meclis’te

TBMM gündemine bu hafta ‘demokratik açılım’ damgasını vuracak. 10 Kasım günü yapılacak genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinin ardından, ‘demokratik açılım’, 12 Kasım Perşembe günü Genel Kurul’un gündemini oluşturacak.



Hükümetin, ‘Demokratik açılım’la ilgili düzenlemeleri öngören torba yasayı da yarın TBMM’ye sunması bekleniyor. Öngörüşmelerde, muhalefetin “Türkiye’yi bölme planı” olarak nitelendirdiği ‘demokratik açılım’ın, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde TBMM’de görüşülmesine ilişkin tartışmalar gündeme gelecek. Yarın İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın ‘demokratik açılım’la ilgili Meclis’te bilgi vermesi, 12 Kasım Perşembe günü de Başbakan Tayyip Erdoğan’ın genel görüşmede konuya ilişkin söz alması bekleniyor. Plan Bütçe Komisyonu ise, çalışmalarını bu hafta da sürdürecek.