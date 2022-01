Demokrat Partili Enginyurt'tan iktidara: Bay Kemal kadar başınıza taş düşsün, sanki ülkeyi 20 yıldır Bay Kemal yönetiyordu!

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Emekliye bin 100 liraya devam et, asgari ücret 2 bin 800 lira devam et, ama Saray’dakiler 5 maaş, 10 maaş; bakanlar 5 maaş, 10 maaş... Bu ekonomik kriz size vurmadı mı? 180 bin tane makam aracı var. Bunların deposunun dolması bile bir yıl çiftçinin mazotunu öder" dedi. Enginyut, iktidarın muhalefeti hedef almasına tepki göstererek, "Bay Kemal kadar başınıza taş düşsün, sanki ülkeyi 20 yıldır Bay Kemal yönetiyordu" dedi.

Cemal Enginyurt, partisinin Manisa Köprübaşı İlçe Başkanlığı'nın açılışında konuştu. AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in 'Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz" sözlerini hatırlatan Enginyurt, şunları söyledi:

"Bu memlekette kim FETÖ’cüyse, kim PKK’lıysa Allah onun belasını versin. FETÖ’cü arayan, PKK’lı arayan da aynaya baksın, kendini görecektir. Korku imparatorluğu yaratmaya çalışıyorlar. ‘Biz güçlüyüz, biz devletiz; biz canımız sıkıldıkça hapse atarız, canımız sıkıldıkça sustururuz’ diyorlar. Susturamayacaksınız, artık bu millet ayağa kalktı. Bu millet yaptıklarınızı görüyor, utanmadan söylediklerinizi görüyor. Manisa’nın yüz karası bir milletvekiliniz var, adı Uğur Aydemir. ‘Eğer bu millet açsa, yoksulsa devletine karşı gelmez; soğan ekmek yer, sinesine çeker’ diyor. Uğur, sen 3 milyonluk arabaya binecek, 10 milyonluk evde oturacaksın, bu millete ‘Soğan ekmek ye’ diyeceksin. Yazıklar olsun senin adamlığına. Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, ‘Ne fakirliği kardeşim, bol yiyorsunuz. Bir kilo et yiyeceğinize 100 grama düşürün, iki domates alacağınıza bir domates alın, turfanda sebze sağlığa zararlıdır yemeyin’ diyor. Zülfü, bu memlekette sağlığa zararlı olan tek şey var o da sizsiniz, bir an önce gideceksiniz.

Kömürün tonu bin 300 lira yerine 4 bin liraya çıktı. Evinizde kullandığınız tüp gaz altı ay önce 80 liraydı, bugün 614 lira oldu. Şimdi bunları anlatınca hemen ‘Yokluk var, pandemi var, ekonomi dünyanın her yerinde kötü, dolayısıyla inşallah düzelecek, dişinizi sıkın’ diyorlar. Dişimizi sıkmamızı istiyorlar. Meydana bakıyorum, çoğunuzda diş kalmamış. Neyi sıkacaksınız? Sıkılacak tek şey kaldı, iktidar duysun. Yumruğumuzu sıktık, ilk seçimde sizi göndereceğiz Allah’ın izniyle. Emekliye bin 100 liraya devam et, asgari ücret 2 bin 800 lira devam et, ama Saray’dakiler 5 maaş, 10 maaş; bakanlar 5 maaş, 10 maaş… Bu ekonomik kriz size vurmadı mı? 180 bin tane makam aracı var. Bunların deposunun dolması bile bir yıl çiftçinin mazotunu öder.

Dünyanın neresinde iktidarın muhalefete hıçkırdığı görülür? Siz iktidarsınız, siz yapın millet takdir etsin. Siz ekonomiyi düzeltin, millet takdir etsin. Bunlar söze başlıyor, ‘CHP kötü, İYİ Parti hain, illet, zillet…’ Bir de bir ‘Bay Kemal’ tutturdular. Bay Kemal kadar başınıza taş düşsün, sanki ülkeyi 20 yıldır Bay Kemal yönetiyordu. Saldırdıkça saldırıyorlar. Dün, ‘Şerefsiz, katil, darbeci’ dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri’nin şamar oğlanını kırmızı halıyla karşıladılar. 10 milyar dolar geldi diye seviniyorlar. Bir de utanmadan televizyonda sırıtarak ‘Ayağımıza kadar geldiler’ diyorlar. Aranızda AK Parti’ye oy verenler var. Allah için bunlarla aynı kafayı yaşamayın. Bunlar ne içiyorsa sorun, o içtiklerinden kullanın, bize de söyleyin, biz de rahatlayalım. Çünkü bizim kafa bozuk."