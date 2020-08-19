Demokrat Parti'nin başkan adayı resmi olarak Joe Biden seçildi

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ABD'de Demokrat Parti, eski başkan yardımcısı Joe Biden'ı resmi olarak başkan adayı olarak gösterdi. 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimlerde pusulada Demokrat Parti'nin altında Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in isimleri bulunacak.

Demokrat Parti, Biden'ın seçilmesinin pandeminin zor günler yaşattığı ABD'yi toplarlayacağını ve Donald Trump yönetiminin yarattığı kaosa son vereceğini ifade etti.

Biden'ın eşi Jill Biden, Demokrat Ulusal Kongresi'nin ikinci gününde bir dönem öğretmenlik yaptığı okuldaki bir sınıfta konuşarak, ilk çocuklarının bir araba kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili kişisel bir anı paylaştı. Jill Biden, "26 yaşındayken kendime bu kırılmış aileyi nasıl tekrar bir bütün hale getiririz diye sormak zorunda kalmayı beklemiyordum. Ancak yanıt kırılmış ülkemiz için de aynı; sevgi ve anlayış ile" diye konuştu.

42. ABD Başkanı Bill Clinton da yaptığı konuşmada, "Böyle günlerde Oval Ofis bir kumanda merkez olmalı. Ancak şu anda orası bir fırtına merkezi. Sadece kaos var. Değişmeyen bir şey var: Suçu kabullenmemek için verdiği çaba" dedi.

Demokrat Parti'nin delegeleri, Koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital ortamda yapılan kongrede oylarını uzaktan kullandı. Kongrelerde genellikle delegelerin ilgili ön seçimi kazanan adaya oy veremeleri bekleniyor.

Biden, ilk denemesinden yaklaşık 30 sene sonra kazandığı adaylık için partiye teşekkür etti.