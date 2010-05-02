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Demokrat Parti: Kandile harekât yapılmalı

DP Genel Başkanı Cindoruk, kuzey, güney hattı gözetilmeden Kandil dağına askeri harekât yapılması gerektiğini savundu.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, kuzey, güney hattı gözetilmeden Kandil dağına askeri harekât yapılması gerektiğini savunarak, ''Siyasi iktidar emekli veya değil, ordu komutanlarıyla, askerle mücadele yerine terörle mücadele etsin'' dedi.


Partisinin Çankaya İlçe Kongresi'nde konuşan Cindoruk, son günlerde yaşanan terör olaylarının bazılarının Karadeniz'de görüldüğünü belirterek, terör açısından önemli bir coğrafi genişlemeyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.


Cindoruk, ''Bu, terörle mücadelede yapılan yanlışlardan ve teröristlere uzatılan zeytin dalının reddinden ortaya çıkan bir durum'' diye konuştu.


TBMM'nin, hükümete 1 yıl süreli sınır ötesi operasyon izni verdiğini ancak bunun kullanılmadığını söyleyen Cindoruk, ''Bu terörle mücadele değil, terörle uzlaşmadır. Terörle uzlaşılmaz, terör örgütü aldatır, ihanet içindedir. Buradan hükümete sesleniyorum, Türk ordusu hazırdır. Kuzey, Güney hattı gözetilmeden Kandil Dağına askeri harekât yapılmalıdır. Siyasi iktidar, emekli veya değil ordu komutanlarıyla, askerle mücadele yerine terörle mücadele etsin'' şeklinde konuştu.

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