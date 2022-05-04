Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Türkiye tercihlerini yanlış rotada yapmış, kötü yönetilen bir ülke

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir'de; “Dış politikanızdan, iç politikanıza her sahada maalesef Türkiye çok uzun süredir kaynaklarını, tercihlerini yanlış rotada yapmış, kötü yönetilen bir ülke. O açıdan zamanın el verdiği imkanlardan hızlı bir şekilde Türkiye yararlanmazsa; daha büyük kırılmalara, daha büyük yıkımlara, daha büyük operasyonlara muhatap olacağı kesindir" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Eskişehir'de partisinin bayramlaşma programına katıldı. Uysal, burada yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi. Uysal, şunları söyledi:

"Ülke tarihi bir eşikte"

“Bugün ülkenin tarihi bir eşikte olduğunun farkındayız. Bu milletin içinden süzülerek geldiği tarihi yürüyüşü, geçmişi; bizim için bugün de kılavuzdur. Israrla ifade ettik, dününü unutanlar, bu büyük geçmişi yok sayanlar, sırtımızı dayayacağımıza sırtımıza dönenlerin bu ülkeye vereceği bir şeyin kalmadığını hepimiz görüyoruz.

Dış politikanızdan, iç politikanıza her sahada maalesef Türkiye çok uzun süredir kaynaklarını, tercihlerini yanlış rotada yapmış, kötü yönetilen bir ülke. O açıdan bizler zamanın el verdiği imkanlardan hızlı bir şekilde Türkiye yararlanmazsa; daha büyük kırılmaları, daha büyük yıkımları, daha büyük operasyonlarla muhatap olacağı kesindir. Önce aklımızın gereğini yapmak durumundayız. Bir düşünürün ifade ettiği gibi ‘Ne yapalım, sırtlanların geçiş güzergâhı Anadolu’ya geldik, çadırımızı kurduk. Burada uyanık olmak zorundayız’ dediği gibi aynı zamanda aklımızla hareket etmek mecburiyetindeyiz.” (ANKA)