Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı ardından Koronavirüs aşısı yaptıran siyasi isimler arasına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Uysal burada yaptığı açıklamada, “Zihinleri bulandırıcı birtakım farklı bilgiler var ama bizler devletimizin kurumlarına, hekimlerimize, sağlık ordumuza güveniyoruz. Onların direktifleri, özellikle Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talebi doğrultusunda bugün hem kendi sağlımız hem de toplum önünde kafa karışıklığının giderilmesine katkı sağlayabilmek adına aşımızı olduk" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise aşı olmak için sıralarını beklediklerini söylemişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise aşı yaptıracaklarını açıklamıştı.