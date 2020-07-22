Demokrat Parti başkan adayı Biden: Başkan yardımcısı adayı olarak dört siyah kadın siyasetçinin ismi üzerinde duruyoruz

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, başkan yardımcısı adayı olarak dört siyah kadının isminin üzerinde durduğunu ifade etti.

MSNBC'de konuk olduğu programdan henüz isim paylaşamayacağını ancak bir liste oluşturduğunu dile getiren Biden, bu isimlerden dördünün siyah kadın siyasetçiler olduğunu aktardı.

Biden, bu hafta belirlediği adaylar hakkında bir rapor alacağını ve daha sonra da listeyi daraltacağını ifade etti. Biden, listenin daralmasının ardından kalan adaylarla kişsel görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi.

2 dönem boyunca ABD'nin ilk siyah başkanı olan Barack Obama'nın yardımcılığını yapan Biden, ön seçimlerde kalan tek aday olmasının ardından başkan yardımcısı adayı olarak bir kadını seçeceğine söz vermişti.

CNN geçen haftalarda Biden'ın listesinde Senatör Kamala Harris, Temsilciler Meclisi üyesi Val Demings, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Obama dönemi ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice ve Temsilciler Meclisi üyesi Karen Bass'ın bulunduğunu iddia etmişti.