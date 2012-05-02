'Demokrasinin ölçüsü TÜSİAD'ın elinde değil'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in eleştirilerine Twitter’dan yanıt verdi. “TÜSİAD yine konuşmuş, AK Parti’nin beyanlarını ‘demokrasi kültürünün eksiliğine’ bağlamış” diyen Çelik, şunları yazdı:

'Demokrasisizliktir'

“Zaten TÜSİAD’ın kendini demokrasi konusunda ölçü koyucu ve demokrasi kültürü konusundaki kriterin sahibi olarak görmesi başlıbaşına sorun. TÜSİAD kendilerinin söylemlerine siyasilerin cevap vermesine ‘azar’ karşısında geri adım atmayız demiş. Güzel. Kendilerinin her konuda konuşma hakları olduğunu düşünüyorlar. Konuşsunlar. Ama cevabı da beklesinler. Cevap alınca ‘azarlanıyoruz’ diye feryat etmesinler. TÜSİAD’ın kendi konuşmasını nihai ve üst bir dille kurgulaması ve buna karşılık cevap verilmesini yanlış bulması, demokrasisizliktir.”

“Asıl sorun şu: Herkese demokrasi veren, partilere ‘parti içi demokrasi’ tavsiye eden TÜSİAD neden başkanlık seçimlerine çoklu liste ile girmiyor. Sürekli bir politbüro tarzıyla, tek liste ile ve işaret edilen kişinin mutlak seçimine dayalı seçim yapıyor. Asıl demokrasi yokluğu budur. Kendi içinde demokrasi olmayan bir kurum, iktidara sürekli demokrasi dersi veriyor.”

‘Rüştümüzü ispat ettik’

28 Şubat sürecine destek vermekle suçlanan TÜSİAD’ın Başkanı Ümit Boyner, “Araştırdım, 28 Şubat’ta TÜSİAD yönetimi askere destek vermedi. O dönem dahil veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur” demişti. Radikal’den Ezgi Başaran’a konuşan Boyner, özetle şunları söylemişti: “Askeri vesayete karşı durmak konusunda rüştümüzü ispat ettik. MGK’nın varlığını ilk sorgulayan kurum da biziz... Azar işitiriz diye de susmayız. Sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerini hükümet düşürme çabalarının bir parçası olarak görmek katılımcı demokrasiyi reddetmektir... Darbeler araştırılsın ama hukuk çerçevesinde. Unutmayalım ki bu uzun bir film. Hesaplaşma duyumlar üzerine yapılacaksa iş tatsızlaşır.”