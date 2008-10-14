Demokrasiden vazgeçmeden terörle mücadele mesajı

AKP Grup toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ağırlıklı olarak terör ve kalkınma sorunlarına değindi. Ayrıca, Başbakan Erdoğan, MHP Grup toplantısında AKP‘yi eleştiren Devlet Bahçeli’nin iddialarına yanıt verdi.



Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının ana başlıkları



Bizi koparamayacaklar



- Bu ülkede yüksek sesle konuşan herkes sözünün nereye varacağına dikkat etmeli. Hiçbir millet kardeşliği bizim kadar kurumsal hale getirememiştir. 100 yıldır bir yaşayan bizi bölmek için nifak tohumları ekilmeye çalışıldı. Ama bizi birbirimizden koparamadılar, koparamayacaklar.



Diyarbakır da bizi doğru anlar Adapazarı da



-Son dönemde benim ve arkadaşlarımızın sözünü farklı yerlere çekmeye çalışanlar var.



- Benim ifadelerimi kıskananlar mı var anlamıyorum. Geçmişimizden bu yana nerede ve nasıl davrandığımızı anlamakta zorlananlar var. Yoksa bu tavrın sadece kendilerine ait olduğunu düşünenler mi var. Oysa bu hak 70 milyonun hakkıdır.



- Diyarbakır da bizi doğru anlar Adapazarı da…



Demokrasiden ve hukuktan vazgeçmeyeceğiz



- Demokrasiden ve hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz. Teröristler askerimizi ve polisimizi düşman olarak görüyor. Ama biz onları suçlu olarak görüyoruz. Çünkü hukuk ve demokrasi bunu gerektiriyor.



Aktütün İlkokulu’nda öğretmen olmadığı iddiası yalan



-Bölgedeki yapılan çalışmalar terör örgütünü aşırı rahatsız olmuştur.



-Buna çanak tutanlar da var. Bir medya grubu Aktütün'de okulun ve öğretmenin olmadığını savunuyor. Oysaki Aktütün'de öğretmen de var okul da var. Bir ihbar nedeniyle okul 2 gün kapalı kaldı diye bu iddia ortaya atıldı. Hüklümete vurmaya çalışıldı. Bu ahlaksızlıktır. Bu insafsızlıktır. Onun için yalan yanlış haber yapanlar diyoruz. Bunu yapanlar kendine çeki düzen vermeli. Bunu bir gün yaparsın iki gün yaparsın. Gün gelir bu millet sizide ademe mahkum eder. Medya senaryolar kurarak üzerimize yürüyor. Bu çirkindir.

-Terör gündelik hayat düzenini bozmaya çalışıyor.





Bush’la ne konuştum, nereden biliyorsun?



- Diplomasi ülkelerin elindeki en önemli silahlardan biridir. Bütün tarafları içine alan bir çalışma yapıyoruz. Atılması gereken bütün adımları kompleks yapmadan atacağız.



- Masada verilen sözlerin arkasını takip etmek yanlış bir şey mi. 1,5 yıl sonra Başkan Bush ile yaptığım görüşmeleri eleştiriyor. Ne biliyorsun orada ne konuştuğumu. Siz geçmişte el pençe divan durmaktan başka bir şey mi yaptınız da konuşuyorsun.



Marmara’ya bir tüp tünel daha yapacağız



-Biz ülkeyi kalkındırmanın peşindeyiz. Geçtiğimiz hafta MARMARAY projesi ile ilgili son tüp tüneli de daldırdık. İstikrarı sabote edenler bu başarıları millettten kaçırmak istiyorlar. Bu başka bir ülkede olsaydı günlerce gündemde tutulurdu. MARMARAY'ın bir hayal ve imkansız olduğunu söylediler. AK Parti bir tek bunu gerçekleştirsin adını tarihe yazar dediler. 4 yıl sonra ne diyecekler bilmiyorum. 3'üncü köprü ve MARMARAY'ın biraz daha kuzeyinden bir tüp tünel daha yapacağız. Otomobiller geçecek. Bu adımlarada karşı çıktılar. Ancak 3'üncü köprüden geçecekler bu karşı çıkanlar. Bunlar tarihi adımlardır. Biz bu projeleri yaparken kültürel mirasa zarar vermemeye çalışıyoruz. Biz milletten aldığımızı millete kazandırıyoruz. Bundan onur duyuyoruz.



-Marmaray Asya ve Avrupa için de önemli. MARMARAY, Londra'yı Pekin'e demiryoluyla bağlıyor. Kresel krizle de mücadele ediyoruz yatırımlara da devam ediyoruz.



Trafik kazaları yüzde 80 oranında azaldı



-Hep söylüyorsunuz diyebilirsiniz. Hafızayı beşer nisyanla sabittir. 79 senede 6 bin Km bölünmüş yol yapıldı. Biz 5.5 senede 9 bin Km daha bölünmüş yol yaptık. Bunlar bir hesap hesabı yaparak yola çıktık. Geçen gün bakanımla görüşürken bölünmüş yolları iki şerit değil üç gidiş üç geliş yapalım diyoruz. Gün gelecek bu yollar bize yetmeyecek. On yıllar sonrasını düşünmek planlamak durumundayız. Rahmetli Adnan Menderes vatan caddesini yaparken buraya uçak mı indireceksin dediler sol zihniyet.



-Bu yatırımlarla kaza oranı dönemimizde yüzde 80 azalmıştır. karadeniz sahil yolunu bitirdik. Bize kadar yüzde 35'i 11 yılda yapılmıştı. Biz bitirdik. Ölüm virajlarını kaldırıp dev tüneller yaptık. Samsun-Anakara arası 2009 yılında bitiyor. Bu da bitmedi. Samsun Sinop arası da bitiriliyor. Bunları gözü olup da görmeyenler var. muhalefet git MARMARAY'a in bak neler yapılıyor. Belki gerçekleri görürsünüz. Böyle bir heyecanı paylaşamazsınız siz. Biz paylaşın istiyoruz. Bolu dağı tüneli yıllarca bitiremiyorlardı. Biz gelip bitirdik. Dediler patates deposu mu akaryakıt deposu mu yapsak dediler... Biz aslına uygun yapıp bitirdik.



Tersanecilikte 23. sıradan 5. sıraya yükseldik



-Türkiye tersanecilikte dünyada 5. sıraya yükseldi. Dönemimizde havayolu lük taşıma aracı olmaktan çıktı. KÖYDES ve BBELDES projelerini gerçekleştirdik. havaalanı olmayan il kalmadı. hakkari Yüksekova'ya havaalnı kuruyoruz. Suyu ve yolu olmayan köy bırakmadık. KÖYDES'te bu döneme kalan işler var. Bunları 2009 bütçesi ile devam ettireceğiz.



































