Demokrasi toplantı salonunda kaldı

T24

‘Tartışma yöntemi’

Parasız eğitim anayasada var

Cumhurbaşkanı Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin açılışında tartışma biçimi konusunda akademisyenlere tavsiyelerde bulunurken okul bahçesinde parasız eğitim için eylem yapan öğrencilere sert müdahale edildi.Cumhurbaşkanı Gül dün Yıldız Teknik Üniversitesi’nin açılışında demokratik bir şekilde tartışmanın önemine dikkat çekerken okulun dışında ‘Parasız eğitim’ pankartı açan öğrenciler orantısız müdahaleye maruz kaldı. Radikal'de yer alan habere göre;Bundan altı ay önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Roman açılımı toplantısında iki üniversiteli ‘parasız eğitim istiyoruz’ diye pankart açmıştı. Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer gözaltına alındı ve ‘örgüt üyeliği’ suçundan haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklardan Berna Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede “Harcımı ödemekte zorlanıyordum. Parasız eğitim istediğimizi Başbakan’a duyurmak istedim” dedi ama tahliye edilmedi.İki genç ‘parasız eğitim’ istedikleri için cezaevinde yatarken, dün de benzer bir olay yaşandı.YTÜ’nün akademik yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Gül açılış töreninde yaptığı konuşmada akademisyenlerden toplumsal konularda da çalışmalar yapmalarını isteyerek, “Başkanlık sistemiyle ilgili çeşitli tartışmalar görüyoruz. Genel konuşanlarla bilim adamların konuşmaları arasındaki farkı görüyoruz. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi akademiye yakışır şekilde, bilim adamına yakışır şekilde, günlük siyasetin içine girmeden ve polemiğe girmeden yapın ki bunlar kabul görebilsin ve dikkate alınsın” dedi.Bu sırada küçük bir öğrenci grubu ‘parasız eğitim’ taleplerini dile getirmek için toplanmıştı. Gül törenin yapıldığı Oditoryum binasına girdikten sonra İşletme Bölümü birinci sınıf öğrencisi Kader Meşe ve makine mühendisliği bölümü birinci sınıf öğrencisi Mahir Bektaş da binaya girmek istedi. Ancak yalnızca davetlilerin alındığı binaya kabul edilmeyen ve içeri giremeyen gençler bunun üzerine giriş kapısının önünde ‘Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’a Özgürlük’, ‘Parasız eğitim istiyoruz, alacağız- Gençlik Federasyonu’ yazılı pankartı açıp ‘Parasız eğitim istemek suç değildir’ sloganları attı. Polis ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri müdahale edip, öğrencileri gözaltına aldı. Polis yaka paça gözaltına aldığı iki öğrenciyi uzun süre taşıyarak oditoryum binası önünden uzaklaştırdı ve Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.Bu arada 30 kişilik bir öğrenci grubu, B Blok önünde eylemlerini sürdürdü. Güvenlik görevlilerinin Oditoryum’un önüne gelmesine izin vermediği öğrenciler Cumhurbaşkanı Gül gidene kadar oturma eylemi yaptı.Öğrencilerin eylemlerinde dile getirdiği cezaevindeki arkadaşları Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz, Mart ayında Başbakan’ın Roman Açılımı toplantısında ‘Parasız eğitim istiyoruz, alacağız’ pankartı açmıştı. Yaka paça gözaltına alınıp tutuklanan iki öğrenciye savcılık ‘örgüt üyeliği’ suçlaması yöneltti. 15 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında dava açılan gençler, altı aydır cezaevinde.İki öğrencinin serbest bırakılması için yapılan eylemlerde de arkadaşları polis şiddetine maruz kaldı. 20 Nisan’da Kars Gençlik Derneği üyeleri ‘parasız Eğitim’ talebi için imza masası açtı ve Tüzer’le Yılmaz’a özgürlük istedi. Sekiz öğrenci polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Aynı gün Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde de aynı taleplerle yapılan eyleme katılan öğrenciler hakkında idari soruşturma başlatılırken, Malatya İnönü Üniversitesi’nde de ‘parasız eğitim istiyoruz, alacağız’ kampanyasının afişlerini yapan Sultan Gizem Duran gözaltına alındı.42. madde: Kimse eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetimin ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Özel, ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkandan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımı yapar. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dili olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı dil ve yabancı dil ile eğitim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir.