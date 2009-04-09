Demokrasi sözde kaldı!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçen ocak ayından beri yaklaşık 180 sivilin, ordu ve Ruandalı Hutu militanları tarafından öldürüldüğünü bildirdi.



Örgütün Kinşasa'da yayımladığı açıklamada, sadece Ruanda'ya Özgürlük Demokratik Kuvvetlerine (FDLR) bağlı Hutu militanlarının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda, 23 Ocaktan beri yaklaşık 150 sivili öldürdüğü ifade edildi.



Açıklamada, "Kongo ve Ruanda ordularının FDLR'ye karşı düzenlediği operasyon sırasında sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ve bu çatışmalar sırasında FDLR'nin sivilleri hedef aldığı kaydedildi.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti ordusunun da sivilleri öldürdüğü ve sivillere tecavüz ettiği yönünde istihbarat alındığı belirtilen açıklamada, "Ruandalı isyancılar ve Kongo ordusu askerleri, geçen ocaktan beri Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde en az 90 kadına tecavüz etti" denildi.



Örgüte göre, FDLR militanları son günlerde Kuzey Kivu'daki onlarca köyü yaktı ve yağmaladı.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda, 20 Ocakta FDLR'ye karşı ortak operasyon başlatmıştı. Ruanda askerlerinin bölgeden şubat ayı sonunda çekilmesinden sonra FDLR ile Kongo askerleri arasında sık sık çatışmalar çıkıyor ve bu çatışmalardan sivil halk zarar görüyor.

