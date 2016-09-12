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Yaşam

Demokrasi nöbetinde tahrip edilen tarihi saat kulesi 2 aydır çalışmıyor

Saat kulesinin onarımı için çalışmalar sürüyor

12 Eylül 2016 17:53

İzmir'in yüz yıllık simgesi Saat Kulesi, tam iki aydır çalışmıyor. Saat Kulesi, darbe girişiminin gerçekleştiği geceki "demokrasi nöbeti"nde bazı kişilerce tahrip edilmişti. Onarımı için çalışmalar hala sürüyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 21 yıldır Saat Kulesi'ndeki saatlerin bakımı yapan Feti Pamukoğlu, Anıtlar Kurulu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak hasar tespit çalışmasının devam ettiğini belirterek, dış yüzey ile saatin onarımı için ihale yapılacağını söyledi.

İzmir'de Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıldönümünü kutlamak için 1901'de inşa edilen Saat Kulesi, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, Konak Meydanı'nda tutulan "demokrasi nöbeti"nde tahrip edildi. O gece kuleye tırmananlar, kulenin denize bakan tarafındaki saatin camını ve kadranını kırdı. Kulenin dış demir parmaklıkları söküldü, tarihi taşlar zarar gördü.

Polis ekipleri olayla ilgili 17 yaşındaki V.İ.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcılığı şüpheliyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Aradan geçen iki ayda kulenin saati hala onarılmadı.

"Kırılan cam 100 yıllık"

Kentin simgesi olan Saat Kulesi'nin denize bakan yüzü artık zamanı göstermiyor. 21 yıldır Saat Kulesi'ndeki saatlerin bakımı yapan Feti Pamukoğlu, Anıtlar Kurulu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak hasar tespit çalışmasının devam ettiğini belirterek, dış yüzey ile saatin onarımı için ihale yapılacağını söyledi. Pamukoğlu şöyle dedi:

"Denize bakan kadran ve cam ile ay yıldızlı taş, içeri girenler tarafından kırıldı. Tarihe verilen zarar, memlekete verilen zarardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi şikayetçi oldu. Zarar tespiti ve polisin raporu bekleniyor. Raporun ardından Anıtlar Yüksek Kurulu'na kırılan saat ve taşların tamiri için başvuru yapılacak. Ardından da ihale yapılacak. Saatin tamir ihalesi kimde kalır şimdiden bir şey diyemem. Bizde kalırsa hemen tamirini yapmaya başlayacağım. Kırılan cam yüz yıllık."

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