'Demokrasi nöbeti'nde bayrak tutmadı diye dövülen vatandaş: Fransız değil, Yozgatlıyım; aklıma Ali İsmail geldi

Ankara’da 3 kişi tarafından ‘Türk bayrağı tutmadığı’ gerekçesiyle darp edildiği görülen ve Fransız olduğu sanılan Yozgatlı 29 yaşındaki Mustafa Turan Çalışkan, olayın hiçbir siyasi yönü bulunmadığını, ateş almak için yaklaştığı bir arabadaki kişilerin hiçbir şey söylemeden kendisini darp ettiğini belirten Çalışkan, “Yüzüme darbe aldıktan sonra ne olduğunu anlayamadım, yaşananları da hatırlamakta zorlanıyorum” diye konuştu.

Bilincini kısmen yitirdiği için darp edildiği sırada konuşmakta güçlük çeken ve yabancı olduğu sanılan Çalışkan, olayın failleri hakkında şikâyette bulundu.

Birgün'den Doğu Eroğlu'nun haberine göre, sosyal medyada yayılan videodan sonra sokağa çıkmak istemediğini söyleyen Çalışkan, “Olayın siyasi bir yönü yok. Sokağa çıkmak istemiyorum, herkesin bana baktığını hissediyorum” dedi. İlk muayeneye göre, darptan ötürü gözünün altında yaralar oluşan Çalışkan’ın gözünde ciddi bir hasar yok.

“Aklıma Ali İsmail Korkmaz geldi”

Olay 30 Temmuz Cumartesi’yi 31 Temmuz Pazar’a bağlayan gece, saat 02.00 sularında gerçekleşti. Evine dönmekte olan Çalışkan, Ankara’da Emek semtinde metro çıkışı yakınlarında park halindeki bir arabanın içinde oturan kişilerden sigarasını yakmak için ateş istedi. Çalışkan ilk yumruğu sigarasını yakmak üzere arabanın açık ön camına doğru eğildiği sırada aldı. Çalışkan yüzüne aldığı sert darbenin etkisiyle bu andan sonrasını net hatırlayamadığını belirterek şöyle konuştu:

“Gözüme gelen yumrukla yere yığıldım. Yumruk atanın elinde yüzük olduğu için daha fazla zarar gördüm. Aramızda ateş istemem dışında hiçbir diyalog geçmedi. Sonra beni videoya çekmişler; videoda konuşulanları hatırlamıyorum. ‘Galiba cinayete kurban gideceğim’ diye düşündüğümü anımsıyorum. Aklıma Ali İsmail Korkmaz geldi.”

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Çalışkan’ın darp eden kişilerin, “Türk bayrağını verdik sen kabul etmedin. Türk bayrağını tutmazsan yumruk da yersin. Adam olacaksın. Bunu sana veriyorsak tutmak zorundasın” gibi ifadeler sarf ettiği duyuluyor.

Konuşamadığı için yabancı sandılar

Darp olayının faillerinden birinin paylaşımı sonrasında sosyal medyada yaygınlaşan videoda, Çalışkan’ın Fransız zannedildiği görülüyor ve saldırganlar Çalışkan’a Türk bayrağı tutması gerektiği öğütlüyor. Aralarındaki tek diyaloğun Türkçe yaşandığını ve ateş sormaktan ibaret olduğunu, Fransız olduğuna ilişkin kanının nasıl oluştuğunu anlamadığını ifade eden Çalışkan, büyük ihtimalle aldığı darbenin etkisiyle bilincini yitirdiği için konuşamadığını, bu yüzden de yabancı sanılmış olabileceğini söyledi.

"Videoyu izleyemiyorum"

Uğradığı saldırının sosyal medyada ‘viral’ olması, Çalışkan’ın yaşamını bir anda zorlaştırmış. Çalışkan, “Olay sosyal medyada böyle büyümemiş olsaydı belki de hayatıma hiçbir şey olmamış gibi devam edecektim. Ertesi gün videoyu görür görmez arkadaşlarım beni önce hastaneye götürdü ve darp raporu aldım, sonra da karakolda ifade verip şahıslardan şikâyetçi oldum” diye konuştu. Konuşmakta hala güçlük çeken Çalışkan, “Videoyu izlemek bile istemiyorum... Poliste de bana videoyu izletmek istediler. İzlemek istemedim, kızdım. Sokağa çıkmak istemiyorum, herkesin bana baktığını hissediyorum. Uğradığı saldırının ertesi günü önce hastaneye giden sonra da polise başvuru yapan Çalışkan, saldırganların eşkâlleri ve isimlerinin belirlendiğini aktarıyor.