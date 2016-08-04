Demokrasi mitinginin yapılacağı 7 Ağustos'ta hangi yollar kapalı olacak?

İstanbul Yenikapı’da yapılacak Demokrasi ve Şehitler Mitingi nedeniyle 7 Ağustos Pazar günü 06.00-24.00 saatleri arasında bazı yollar kapatılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenecek miting 17.00’de başlayacak. Yenikapı’daki miting alanına ulaşım ücretsiz olacak.

Kara yolu: Anadolu ve Avrupa Yakasından otobüslerle Miting Alanına ulaşılabilecek. Anadolu ve Avrupa yakaları için miting alanına otobüslerle ve deniz yolu ile toplu ulaşımın yanı sıra; metrobüs, Marmaray ve metro hatları da kullanılabilecek. Engelli vatandaşlar için 50 otobüs tahsis edildi.

Kazlıçeşme, otobüsler için park alanı olarak belirlendi. Otobüslerle gelen katılımcılar Kazlıçeşme’den Yenikapı Miting alanına yürüyerek gelecekler. Yaşlı ve çocuklar için ise Kazlıçeşme-Yenikapı arasında 20 otobüs ring seferleri yapacak. Yol boyunca su istasyonları ve ikram alanları kurulacak.

Deniz yolu ile ulaşım, kiralanan 200 vapur ve tekne ile sağlanacak. Ayrıca kiralanan 50 deniz aracı da ring seferler yapacak. Deniz yolu ile miting alanına 12 noktadan ulaşım sağlanacak: Silivri, Bakırköy, Yenikapı, Sirkeci, Eyüp, Sütlüce, Haliç Kongre Merkezi, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy Pendik, Adalar iskeleleri. Miting Alanı’na gelmek isteyen katılımcılar için aktarma noktaları, ana istasyonlar ve miting alanına yakın metro duraklarından ring seferleri de yapılacak. Karayolu ile gelenler için Kazlıçeşme girişi yönünde, Marmaray’la gelenler için Marmaray yönünde, Deniz yolu ile gelenler için deniz tarafından olmak üzere 3 ana giriş kapısı olacak. Engelli vatandaşlar için de ayrı bir kapı belirlendi.