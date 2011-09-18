'Demokrasi' Iraklı kadınları dul bıraktı!

T24

Merkezi Los Angeles'ta bulunan uluslararası yardım kuruluşu 'Relief International', bir rapor yayımladı.Raporun konusu, geçtiğimiz aylarda İngiliz Times gazetesinin dikkat çektiği Irak'taki kadınların durumu.Times, savaşta binlerce Iraklı erkeğin öldüğüne ve bu nedenle ülkedeki dul kadın sayısında büyük artış olduğuna değinmiş, bu artışın çok eşliliği geri getirdiğini vurgulamıştı. Yardım kuruluşunun araştırması ise bu saptamayı somut hale getirdi.Yayımlanan rapora göre Irak'ta 5 dul kadından 3'ü, eşini ABD'nin 2003 yılındaki Irak işgalinden sonra kaybetti.Raporda, ülkedeki 15 milyon kadından yüzde 10'unun dul kaldığı, bunların yüzde 59'unun da eşini işgal döneminde kaybettiğini ortaya koydu.Raporda, suç çeteleri ve terörist grupların bu kadınları ağlarına düşürmeye çalışabilecekleri de vurgulandı.Devletin, dul kadınların ciddi sorunlarını gözardı ettiği belirtilen raporda, çözümün bu kadınların sorunlarına çare olabilecek ve onlarla ilgilenebilecek birimlerin kurulmasından geçtiği kaydedildi.Ayrıca raporda, konuyla ilgili Bağdat'ta düzenlenen konferanstan da bilgiler yer aldı. Rapora göre, Irak parlamentosu sözcüsü Usame El Nuceyfi, konferansta yaptığı konuşmada, dul kadınlara iş imkanı, kredi ve maaş sözü verdi.''Bu kadınların kederinin toplumun genelini etkilediğini'' belirten Nuceyfi, ''felaketin büyüdüğünü ve tehlikenin değerleri tehdit edeceğini'' vurguladı.