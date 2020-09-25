Demokrasi İçin Birlik'ten HDP gözaltılarına tepki: Ülkeyi getirdiğiniz hali demokrasi güçlerine saldırarak görünmez kılamazsınız!

Bağımsız demokrasi platformu Demokrasi İçin Birlik, eski HDP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulundu 82 kişi hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin ''Ülkeyi getirdiğiniz hali demokrasi güçlerine saldırarak görünmez kılamazsınız!'' dedi.

Gözaltılarla ilgili yazılı açıklama yapan Demokrasi İçin Birlik, iktidarın oylarındaki erime ve salgının derinleştirdiği ekonomik krizin etkilerini toplumsal muhalefete saldırarak görünmez kılmaya çalıştığı ifade edildi.

''Ekim 2014'te IŞİD kuşatması altındaki Kobane halkıyla dayanışma amacıyla yapılan eylemlerin bizzat iktidar tarafından provoke edilmesinin yol açtığı olayların, HDP’ye ve muhalefete saldırmaya gerekçe olarak kullanıldığının'' belirtildiği açıklamada, Kobane olayları hakkında Meclis soruşturması açılması talebinin de iktidar tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

HDP’ye yapılan saldırıların bütün toplumsal muhalefeti sindirmek ve yıldırmak amacı taşıdığının savunulduğu açıklamada ''Toplumsal muhalefetin bu saldırıya demokratik hak ve özgürlükleri savunarak topyekûn yanıt vermesi hayatidir'' denildi.

DİB açıklamasında, operasyonların durdurulması ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Açıklama metni şu şekilde:

''İktidar, oylarındaki erime ve salgının derinleştirdiği ekonomik krizin etkilerini toplumsal muhalefete saldırarak görünmez kılmaya çalışıyor. Altı yıl önceki Kobane olayları bahane edilerek başlatılan bir gözaltı furyasıyla karşı karşıyayız.

Bu hukuksuz, Saray’ın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Demokrasi için Birlik bileşeni Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin, aralarında Kars Belediyesi Eş Başkanı, eski milletvekilleri ve yöneticilerinin bulunduğu 82 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Demokrasi için Birlik (DİB) Koordinasyonu üyesi Toplumsal Özgürlük Partisi ( TÖP) dönem sözcüsü Perihan Koca ise aynı hukuksuzluğun eseri olan eş zamanlı bir operasyonla gözaltına alındı.

Ekim 2014'te IŞİD kuşatması altındaki Kobane halkıyla dayanışma amacıyla yapılan eylemlerin bizzat iktidar tarafından provoke edilmesinin yol açtığı olaylar, HDP’ye ve muhalefete saldırmaya gerekçe olarak kullanılırken, Kobane olayları hakkında meclis soruşturması açılması talebi de iktidar tarafından reddedilmişti.

Tek adam rejimi, ekonomiden eğitim ve sağlığa, dış politikaya halkı soktuğu yoksulluk, işsizlik güvencesizlik halini örtbas edip, toplumsal muhalefete saldırarak ayakta kalmaya çalışıyor.

HDP’ye yapılan saldırılar, bütün toplumsal muhalefeti sindirmek ve yıldırmak amacını taşımaktadır. Toplumsal muhalefetin bu saldırıya demokratik hak ve özgürlükleri savunarak topyekûn yanıt vermesi hayatidir.

Demokrasi için Birlik olarak hukuk dışı baskılarla demokrasiden yana güçleri yıldırmanın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mümkün olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.

Operasyonlar durdurulmalı, HDP yöneticileri, DİB koordinasyonu üyesi Perihan Koca ve bütün gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.''