Demokrasi İçin Birlik'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması: Meclis, halkın iradesinin gerçekleştiği yer olarak ayağa kalkmalıdır

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Demokrasi için Birlik (DİB) hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilmek için gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hasta olmasına rağmen zorla cezaevine götürülerek yaşam hakkının çiğnendiğini belirtti. Birlik, halkın iradesinin çiğnendiğini vurgulayarak, muhalefeti ses çıkarmaya aksi taktirde demokratik yaşam alanlarımızın kaybedeceğini ifade etti.

Demokrasi için Birlik'ten yapılan açıklama şöyle:

"HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle mahkûm edilmesi, milletvekilliğinin düşürülmesi ve sonuçta evden darp edilerek göz altına alınıp adeta kaçırılarak Sincan Cezaevine götürülmesiyle devam eden süreç o kadar hukuk dışıdır ki, bunu kayıtsız şartsız millet iradesinin çiğnenmesi olarak görmek dışında hiçbir adım demokrasi mücadelesi açısından meşru değildir.

Tamamen hukuk dışı bir süreç sonunda, ifade özgürlüğü, seçme seçilme hakkı ve hastaneden doktor raporuna rağmen zorla hapishaneye götürülen Gergerlioğlu’nun yaşam hakkı da çiğnenmiştir.

Bu zalimane muamelenin ve intikam gösterisinin nedeni, Gergerlioğlu’nun başta KHK’lılar olmak üzere işkence ve kötü muamele gibi hak ihlallerine uğrayanların sesi olması ve bu sesin daha güçlü duyulmasını sağlamasıdır. Bu yüzden cezalandırılmaktadır."

"Meclis'in varlığı yara aldı"

Demokrasi İçin Birlik, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla ilgili bütün süreç, tek adam rejiminin hak savunucularına karşı aldığı saldırgan, hukuk tanımaz tutumu ve milletin iradesinin Saray için hiçbir anlam ifade etmediğini göstermektedir.

Anayasa’nın ve hukukun temel hükümleri açıkça çiğnenerek temsil görevi ve yetkisi engellenen ve saldırıya uğrayan bir Meclis üyesinin, Meclis içi ve dışı tüm muhalefet tarafından kayıtsız şartsız savunulması gerekir.

Burada çiğnenen halkın iradesidir. Yara alan Meclis’in varlığıdır.

Temsili demokrasi koşullarında Meclis, halkın iradesinin gerçekleştiği yer olarak ayağa kalkmalıdır. Bu irade savunulmadığı ya da yerel yönetimlere kayyım atamalarında olduğu gibi kararlı davranılmadığında açık seçik ortadadır ki kaybeden demokratik yaşam umutlarımız olacaktır."

Demokrasi İçin Birlik