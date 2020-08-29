Demokrasi İçin Birlik'ten ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal için çağrı: Adil yargılanma talebi derhal yerine getirilsin!

Demokrasi İçin Birlik Platformu, avukat Ebru Timtik'in adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e çağrıda bulunarak, "Bu gaddarlık, bu hukuksuzluk son bulmalı, ölüm orucundaki Avukat Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talebi derhal yerine getirilmelidir" dedi.

Demokrasi için Birlik Platformu, "Bir Daha Adalet İçin Kimse Ölmesin!" başlığıyla yayınladığı açıklamada adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal için çağrı yaptı.

"Günler ağır. Ölüm orucundaki Avukat Ebru Timtik’i kaybettik. Şimdi 'Bir avukat, adil yargılanmak için canını verdi' cümlesinin sade ve dehşetli anlamıyla yüz yüzeyiz. Bunun hayatımızda neleri değiştirdiğini anlamak kolay değil. Ebru’yla birlikte bu dünyadan değer verdiğimiz bir şeyler kayboldu. Kaybettiklerimizin yasını tutuyoruz" ifadelerine yer veren DİB'in açıklamasın devamı şu şekilde:

"Adaletten, demokrasiden, özgürlükten yana herkesi adalet uğruna yitirdiğimiz bir canın, Ebru’nun yasını tutmaya ve kimsenin adil yargılanmak için ölmeyeceği bir ülke için mücadeleye çağırıyoruz.

Ebru Timtik’in ölümünün sorumluğunu taşıyan Adalet Bakanı’na sesleniyoruz:

Bu gaddarlık, bu hukuksuzluk son bulmalı, ölüm orucundaki Avukat Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talebi derhal yerine getirilmelidir."