Demokrasi için Birlik: Herkesi bu yeni demokrasi hareketinin parçası olmaya çağırıyoruz

Eski CHP, SHP, BDP, HDP vekillerinden oluşan ve eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen’in başkanlığını yaptığı Demokrasi için Birlik “Hangi asgari ilkeler etrafında çok farklı yapılar birlikte hareket edebilir ve Türkiye'nin her yöresinden katılacak farklı alanlarda çalışan bu yapıların buluşması sonucunda nasıl bir organ var edilmeli?” sorusunun cevabını aramak için bir etkinlik düzenliyor.

DİB’in toplantısı 23 Ekim Pazar günü 09.00-19.00 saatleri arasında Şişli Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak.

DİB’in “Herkesi bu yeni demokrasi hareketinin parçası olmaya çağırıyoruz” davetiyle yapılan toplantının çağrı metni şöyle:

‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ni izleyen OHAL dönemiyle hak ihlalleri olağanüstü boyutlara ulaşmış durumda. Her türlü muhalif sesin yok edilmeye çalışıldığı, hukuksuzluğun egemen olduğu bir ortamda başkanlık sistemi adı altında son demokratik kazanımlara da göz dikiliyor. Yoksullaşma, işsizlik, doğa ve kent kıyımı ülke kocaman bir hapishaneye dönüştürülerek örtülmeye çalışılıyor. Her gün yeni canlar alan savaşı yeğleyen, barıştan gün be gün uzaklaşan hükümet ülkeyi baskıyla yönetmenin yolunu bulduğunu düşünmekte. Ülkemiz Suriye’de sonu felaket olan bir maceraya sürükleniyor.

Gittikçe derinleşen bu karanlıktan çıkmak için çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiye, demokrasiden yana bütün güçleri buluşturacak bir beraberliğe ihtiyacımız var.

Demokrasiye hava kadar, su kadar ihtiyacımız var.

Herkesin farklı kimliği ile eşit yurttaşlık haklarına sahip olduğu; insanca yaşama ve çalışma koşullarının güvence altına alındığı, devletin herkesin inancına, inançsızlığına, yaşam tarzına, siyasi düşüncesine karşı tarafsız ve saygılı olduğu, kadınlara ve cinsel kimlik ve yönelimlere şiddetin son bulduğu, tarihi ve doğal varlıkların, tüm canlıların yaşam alanlarının ve kentlerin korunduğu barış içinde, laik, demokratik bir ülke düşlüyor ve bu düşü gerçekleştirecek araçları yaratmayı hedefliyoruz.Demokrasiden yana herkesin eşit ve çoğulcu bir anlayışla katıldığı, hiçbir siyasi görüş ya da partinin şemsiyesi altında olmayan; yeni bir umut ve güç odağı yaratmak için yola çıktık.

Toplantı programı

09.00………... Kahve- Kayıt

10.00……….. Açılış konuşması: Binnaz Toprak

10.15…………Divan Heyetinin oluşması

10.25…………Rıza Türmen: Demokrasi İçin Birlik konuşması

10.45…………Selamlamalar

11.45-13.30…..Sunumlar

13.30- 14.30…..Yemek molası

14.30- 16.00… Sunumlar

16.00- 16.30… Kahve Molası

16.30-18.00…. Sunumlar

18.30 ……….. Sonuç Bildirgesinin okunması

19.00………... Kapanış