Demokrasi Denetçileri'nden 7 Haziran öncesi 'hayalet seçmen' avı

7 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerine ilişkin harekete geçen sivil toplum kuruluşları, seçim ve sandık güvenliğinin sağlanmasına yönelik girişim başlattı. 'Demokratik Güvenli Seçim Girişimi' isimli platform, sandık hileleriyle ilgili bir kitap hazırladı. Platform içinde yer alan ve raporun hazırlanmasına öncülük eden “Demokrasi Denetçileri Derneği”, “hayalet sokak”, “hayalet apartman” ve “hayalet seçmen” belirlemek için özel bir yazılım hazırlıyor.

Dernek Genel Sekreteri Dr. Mehmet Özkaya, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hangi apartmanda hangi dairede kaç seçmenin yaşayacağını açıklayacağını söylediğini hatırlatarak, “Biz de belediyelerin coğrafi bilgi tabanlarını kullanarak YSK’nın yayınladığı listeyi karşılaştıracağız. Bir yerde hayalet seçmen, hayalet apartman, hayalet sokak var mı tek tek tespit edeceğiz” dedi.

‘İlden ile değişiyor’

Dr. Özkaya, seçim hilelerinin şeklinin ilden ile farklılık gösterdiğine de dikkat çekerek, şunları söyledi: "Örneğin Doğu ve Güneydoğu illerinde ilk zarf boş atma, ip kullanma gibi değişik yöntemler var. Batı’da ise daha farklı yöntemler var. Daha spesifik yöntemler bulunuyor. Bütün bunları bir 53 sayfalık bir rapor haline getirdik. Demokratik Güvenli Seçim Girişimi ile birlikte bu raporumuzu açıklayacağız.”

‘Her sandıkta 10 oy iptal olsa..’

Seçimlerde bir oyun bile kıymetli olduğuna dikkat çeken Dr. Özkaya, “Türkiye’de 250 bin sandık var. Her sandıkta 10 kişinin zarfına zarar verilse, yırtsalar, çizseler, mühürü eksik olsa bu 2,5 milyon seçmen demektir. Yüzde 5’lik bir oy kaybı demektir”ifadesini kullandı.

Kendi hakkımızı koruyoruz

Tarık Akan, Meltem Cumbul, Rutkay Aziz gibi çok sayıda sanatçı, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği ‘Demokratik Güvenli Seçim Girişimi'nin sözcüsü Avukat Atilla Coşkun, bütün illerde hukuk büroları ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile örgütlendiklerini belirtti. Seçim sonuçlarının takibi için bir yazılım hazırladıklarının altını çizen Coşkun, "Gerçekten sahtecilik ve hile yapılabilmektedir. Tabii hatalar da olmaktadır. Mahkemelerden bu yönde çok sayıda kararlar çıktı.

Bu ciddi bir sorundur. Biz seçme ve seçilme hakkımızı, kendi hakkımızı koruyoruz. Seçmek, seçilmek, oy vermek, bunları gerçekleştirmek istiyoruz. İrademizin tam ve net olarak anlaşılmasını istiyoruz" diye konuştu.

‘Bütün süreci takip edeceğiz’

Pek çok örgütün kendilerine başvurarak destek vermek istediğini bildirdiğini anlatan Coşkun, örgütler ve meslek gruplarından seçilen kişilerden oluşan bir koordinasyon yapısı kurulacağını ve bütün siyasi partilere eşit uzaklıkta olacaklarını belirtti. Coşkun, "Binlerce avukat bu süreçte hukuk yardımı yapacak.

Her il ve ilçede hukuk bürolarımız kurulmuştur. Bu bürolar seçimlerdeki her türlü hukuksuzluğa karşı müdahil olacaklardır. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu kaderi olduğunu düşünüyoruz. Belki de son seçimdir" dedi.